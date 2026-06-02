La 15K Formentera Sunset Run vuelve el 10 de octubre con casi 2.000 inscritos

Pocas carreras en el mundo pueden presumir de tener el Mediterráneo como telón de fondo mientras el sol se hunde en el horizonte. La 15K Formentera Sunset Run es una de ellas, y el próximo 10 de octubre vuelve a la isla pitiusa para celebrar una nueva edición que ya acumula cerca de 2.000 inscritos a cuatro meses vista.

El evento, organizado por Talentum Group, ha construido su reputación sobre una propuesta que va mucho más allá de cruzar una línea de meta. Sus participantes no compiten contra el reloj: compiten con el paisaje. El recorrido de la 15K atraviesa algunos de los rincones más emblemáticos de Formentera, con salida y llegada en la localidad de Es Pujols, en un trazado diseñado para que cada kilómetro tenga identidad propia. Para quienes buscan una experiencia más accesible o festiva, la prueba 5K ofrece una alternativa perfecta sin renunciar a ninguno de los ingredientes que hacen especial al evento.

Pero la Formentera Sunset Run entiende que un corredor también quiere vivir el destino, no solo pisarlo. Por eso el programa se extiende durante todo el fin de semana con actividades pensadas para toda la familia: sesiones de yoga, encuentros entre corredores y propuestas que la organización irá desvelando en los próximos meses. Antes de la salida, un DJ se encarga de cargar el ambiente con la energía necesaria para afrontar los kilómetros. Y cuando la carrera termina, la fiesta sigue.

El espíritu que define al evento tiene incluso nombre propio: "Run and Feel", una forma de entender el running que las islas Pitiusas —Ibiza y Formentera— han convertido en seña de identidad. Correr aquí no es un entrenamiento. Es una experiencia sensorial en uno de los entornos naturales más privilegiados de España.

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Los dorsales tienen cupo limitado y las inscripciones siguen abiertas a través de la plataforma oficial. Con el ritmo de registro actual, no tardarán en agotarse.