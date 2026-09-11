La 15K Formentera Sunset Run supera el 60% de participación femenina

La 15K Formentera Sunset Run volverá a llenar la isla de corredores y corredoras el próximo 10 de octubre. A falta de un mes para su celebración, la prueba anuncia un dato especialmente significativo: más del 60% de los participantes inscritos para esta tercera edición son mujeres.

Una cifra que confirma el importante peso de la participación femenina dentro de un evento que continúa creciendo. Y que, además, lo ha hecho fidelizando a un perfil de deportista muy diverso, pero siempre con una propuesta muy atractiva que combina running, deporte, naturaleza y la posibilidad de disfrutar de Formentera durante todo un fin de semana.

Las corredoras serán mayoría en una edición que contará de nuevo con dos distancias en su programa: la 15K Formentera Sunset Run y la 5K Sunset Run. Ambas comparten ingredientes y ofrecen un espectacular atardecer sobre la isla, además de permitir vivir la carrera de formas diferentes, con dos niveles de exigencia. En todo caso, el propósito es que cualquier tipo de corredor, independientemente de su condición física, pueda formar parte de la experiencia.

El dato de la elevada participación femenina para esta edición refleja una realidad cada vez más visible en el entorno del deporte popular. Las mujeres han ganado presencia en las líneas de salida de eventos como la 15K Formentera Sunset Run, consolidando una comunidad femenina de corredoras cada vez más numerosa, activa y protagonista.

Con las inscripciones avanzando y los dorsales para la 5K Sunset Run a punto de agotarse, Formentera se prepara para otra edición con miles de participantes. Más allá de la competición, el evento es una oportunidad exclusiva para viajar, descubrir lugares de la isla y disfrutar de un enclave carismático en el mar Mediterráneo.

Noticias relacionadas

Una ocasión única para disfrutar de una experiencia a medida donde la carrera puede ser el centro de una escapada, con propuestas paralelas como el Run & Coffee, la Masterclass de Yoga, el Lunch & Music en Fandango o las fiestas tras cruzar la meta, tanto al aire libre en Es Pujols como en Ses Roques.