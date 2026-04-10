Ni 15 ni 5: si no haces estas flexiones con 50 años, estás peor de lo que crees

Si intentas hacer una flexión y no eres capaz ni de despegarte del suelo, eso posiblemente sea un claro indicador de que debes trabajar tu condición física. Así lo cree Alessandra Moreira Reis, una entrenadora personal que ve en la flexión un ejercicio muy recomendable para a partir de cierta edad.

Lo que comparte Alessandra es bien claro: a partir de los 50 años, una persona debería ser capaz de hacer al menos 10 flexiones seguidas. De lo contrario, probablemente necesite empezar a trabajar en su forma física.

La razón de que las flexiones sean tan importantes es que no solo son un medidor de fuerza, también sirven para medir resistencia y capacidad funcional general. Es decir, son un medidor muchísimo más completo de lo que se puede creer.

Además, también se aboga por las flexiones dado que no requieren de material específico alguno. Cada persona puede hacerlas sin problemas desde la comodidad de su casa, por lo que tampoco hay que preocuparse de gimnasios o servicios especializados.

Flexiones de brazos / Archivo

Dicho esto, es importante aclarar que no funciona la misma medición para hombres que para mujeres. En el caso de hombre de 50 a 59 años, la expectativa es de poder hacer entre 10 y 12 flexiones, mientras que para las mujeres el número ideal se mueve entre 7 y 10 flexiones.

Asimismo, la entrenadora Alessandra cree que más allá de salud general, poder hacer flexiones con garantías indica un potencial menor riesgo de lesiones así como un menor deterioro físico, derivado ello del esfuerzo global que implica para el cuerpo.

En definitiva, la idea es que las flexiones no deben verse simplemente como un ejercicio para aquellos que quieren fortalecer constantemente su cuerpo. También es una especie de herramienta que los más adultos deben utilizar por su bienestar.

Y lógicamente, si de primeras no se alcanza la meta, lo importante es ir entrenando poco a poco cada día para llegar al objetivo. Porque al final no se trata de hacer más flexiones que nadie, sino de no perder algo tan básico como la capacidad de sostener tu propio cuerpo con el paso de los años.