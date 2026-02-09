El 10K Valencia abre inscripciones para 2027: fechas, precios y cupos

El 10K Valencia 2027, una de las pruebas más rápidas y prestigiosas del calendario internacional, ya ha anunciado sus plazos y precios de inscripción. La organización abrirá el proceso para 16.000 corredores este martes 10 de febrero de 2026 a las 12:00 horas. La carrera se celebrará el domingo 10 de enero de 2027, reuniendo de nuevo a miles de atletas populares y de élite en las calles de Valencia.

El sistema de inscripción será progresivo por tramos: los primeros 5.000 dorsales tendrán un precio de 15 euros; del 5.001 al 10.000, 18 euros; del 10.001 al 15.000, 22 euros; y los últimos 1.000 dorsales, hasta alcanzar el límite de participantes, costarán 25 euros. Estos importes no incluyen los gastos de gestión ni la Licencia de Día obligatoria (4 euros) para quienes no dispongan de licencia nacional RFEA, licencia autonómica FACV o Carnet del Corredor Plus en vigor.

La 10K Valencia volvió a confirmar en la edición de este año por qué está considerada una de las carreras más rápidas del mundo. Las calles de la ciudad fueron escenario de una nueva exhibición de atletismo de élite, con marcas históricas tanto a nivel europeo como nacional.

Noticias relacionadas

El sueco Andreas Almgren (30 años) fue el gran protagonista al pulverizar su propio récord de Europa, imponiéndose con un tiempo de 26:45, siete segundos más rápido que la plusmarca continental que él mismo había logrado en la edición de 2025. Además, el atletismo español también tuvo su cuota de protagonismo gracias al catalán Said Mechaal (27 años), que estableció un nuevo récord de España con 27:25, firmando una de las mejores actuaciones nacionales del año.