¿10K, media o maratón? La guía definitiva para preparar tu primera carrera sin sufrir (y disfrutándola)

Poner un dorsal por primera vez tiene algo de declaración de intenciones. No importa si el objetivo es una 10K, una media maratón o el sueño de los 42,195 kilómetros: el primer paso casi siempre llega con la misma mezcla de ilusión y vértigo. "Lo más importante es entender que cada distancia tiene su propio proceso y que no hace falta correr rápido para hacerlo bien. Lo esencial es disfrutar del camino y ser constante", resume Jon Zumaquero, director comercial de running en Decathlon España.

La 10K es el punto de partida ideal: accesible, motivadora y lo bastante exigente como para tomársela en serio. Zumaquero recomienda entre 8 y 10 semanas de preparación con una receta sencilla: rodajes suaves, algo de fuerza y descanso. Nada de obsesionarse con entrenar a diario. “Tres o cuatro sesiones semanales bien planificadas son más que suficientes para llegar con garantías”, insiste.

Ese empuje al corredor popular se ha visto también en el calendario. Decathlon refuerza su compromiso con el running apoyando citas clave como la 10K Valencia, celebrada el 11 de enero, con patrocinio de Kiprun, la marca técnica de la casa. Un escenario perfecto tanto para debutantes como para quienes buscan marca en un circuito rápido y emblemático. Allí, además, la compañía realizó una prueba exclusiva de producto de próximos lanzamientos Kiprun, previstos para finales de enero y durante febrero: tres novedades enfocadas a comodidad, rendimiento y experiencia, del runner popular al más experimentado.

La media maratón ya exige otra mentalidad: resistencia y control. “Es fundamental aprender a controlar los ritmos y no dejarse llevar por la euforia del inicio”, apunta el experto. Aquí mandan las tiradas largas, la progresión del volumen y el cuidado de la hidratación y la alimentación. Y un extra que marca diferencias: entrenar con datos para conocerse mejor, ajustar cargas y evitar sobrecargas.

La maratón, por último, se prepara con respeto. “No va solo de correr más kilómetros, sino de entender el cuerpo, escuchar señales y ser paciente”. Sin improvisaciones: zapatillas, ropa y nutrición deben llegar probadas. La meta, al final, es la misma para todos: convertir el reto en experiencia. “Si alguien está dudando si apuntarse o no a su primera carrera, mi consejo es claro: que lo haga. El resto se aprende entrenando”.