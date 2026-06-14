10 ejercicios fáciles para recuperar la masa muscular a los 70 años

La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a moverse. Mantener una rutina de ejercicio adaptada a cada persona ayuda a conservar la fuerza, la movilidad y la autonomía en el día a día, aspectos fundamentales para disfrutar de una mejor calidad de vida con el paso de los años.

Además, numerosos estudios han demostrado que la actividad física regular no solo beneficia al cuerpo, sino que también contribuye a preservar la salud cognitiva y el bienestar emocional, dos factores especialmente importantes durante el envejecimiento.

Recuperar masa muscular después de los 70 es posible

“En las personas mayores, un mayor sedentarismo se asocia con los malos resultados de salud siguientes: mayor mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cáncer, e incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes de tipo 2”, afirman desde la OMS.

Hombre mayor haciendo ejercicio de fuerza / 5

1. Extensión de rodillas en silla

Este movimiento ayuda a fortalecer los cuádriceps, fundamentales para caminar con seguridad, subir escaleras o levantarse de una silla sin esfuerzo.

2. Sentadilla con silla

Un ejercicio muy completo para trabajar piernas y glúteos, además de contribuir a mejorar el equilibrio y la coordinación en el día a día.

3. Elevación de pantorrillas

Ideal para reforzar la musculatura de la parte inferior de las piernas, favoreciendo la estabilidad y reduciendo el riesgo de tropiezos.

4. Flexiones en la pared

Una alternativa suave a las flexiones tradicionales que permite fortalecer pecho, hombros y brazos sin sobrecargar las articulaciones.

5. Press de hombros sentado

Perfecto para ganar fuerza en la parte superior del cuerpo. Puede realizarse con mancuernas ligeras o incluso con botellas de agua.

6. Curl de bíceps

Ayuda a mantener la fuerza en los brazos, algo especialmente útil para cargar bolsas, levantar objetos o realizar tareas domésticas.

7. Marcha en el mismo sitio

Una forma sencilla de activar las piernas y mejorar la coordinación, simulando una caminata sin necesidad de desplazarse.

8. Elevación lateral de piernas

Fortalece la musculatura de la cadera, una zona clave para conservar la estabilidad al caminar y prevenir caídas.

9. Apertura de pecho

Un ejercicio muy recomendable para combatir la postura encorvada y mejorar la movilidad de la parte superior del cuerpo.

10. Remo en silla

Permite trabajar la espalda y los brazos, contribuyendo a una mejor postura y facilitando movimientos cotidianos como abrir puertas o levantar peso moderado.