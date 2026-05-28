Ni 10.000 pasos ni una hora al día: expertos aseguran que no hace falta caminar tanto para obtener beneficios

Una de las premisas que todos debemos seguir de cara a mejorar nuestra longevidad, tiene que ver con hacer ejercicio de manera recurrente. Y lo cierto es que muchos expertos han defendido los beneficios de caminar por encima de otras actividades.

Pero, ¿qué cantidad de tiempo al día hay que dedicar a ello? En este caso, existe la creencia extendida de que el mínimo debería rondar los 10.000 pasos diarios o, al menos, una hora al día.

No obstante, un reciente estudio llevado a cabo por la red de hospitales Mass General Brigham, situada en Boston (Estados Unidos), ha recogido resultados muy esclarecedores al respecto.

El objetivo de la investigación era constatar cuánto debían andar las mujeres mayores de 60 años para empezar a obtener beneficios, para lo que utilizaron una muestra de 13.500 mujeres con una media de 71 años.

El estudio siguió la actividad de las mismas a lo largo de 11 años para descubrir algo sorprendente: muchas de ellas mostraban beneficios claros andando mucho menos de 10.000 pasos al día.

La investigación constató que andar solo 4.000 pasos un par de veces por semana ya reduce un 26% el riesgo de mortalidad general, pero los beneficios aumentan de forma progresiva conforme más se camine.

Esto último queda reflejado en otra cifra que también procede del estudio: el grado de mortalidad se reducía en hasta un 32% para aquellas mujeres que hacían entre 5.000 y 7.000 pasos varias veces a la semana.

Por tanto, los resultados de la investigación apoyan la idea de que caminar es una actividad esencial para mejorar la longevidad, pero no de la forma en la que muchos piensan; aunque habrá que esperar a que surjan otros estudios que apoyen las conclusiones de este.