Ni 1 hora ni 30 minutos: este es el tiempo real en bici estática para un entrenamiento intenso

Olvídate de entrenamientos de 1 hora: con solo 10 minutos en bici estática puedes alcanzar un entrenamiento intenso… pero hay una condición clave: es necesario seguir un modelo de trabajo muy concreto para maximizar beneficios.

Ha sido la Sociedad Americana de Fisiología la que ha revelado el modelo de entrenamiento adecuado en una de estas máquinas, y dan la clave en todo ello: realizar una sesión basada en sprints pero con descansos constantes.

Según exponen los expertos, la idea es realizar sprints de 4 segundos al máximo, a lo que se sigue con descansos de 15 a 30 segundos un total de 10 minutos. Lo ideal es realizar este tipo de ejercicios unas 3 veces por semana a lo largo de varias semanas.

Los resultados del estudio demuestran que siguiendo este modelo de entrenamiento en bici estática se reflejaron efectos beneficiosos como una mejora en la capacidad pulmonar, mayor resistencia, un aumento de la fuerza muscular y una mejor circulación sanguínea.

Bicicleta estática / sport

Eso sí, es importante entender que las ventajas son tantas por el propio modelo del ejercicio, no porque la bici estática como tal sea un invento 'mágico'. Si no se lleva a cabo el ejercicio como indican los expertos, los resultados lógicamente serán muy diferentes.

Con esto en mente, la idea es que la bici estática no debe tomarse como algo en lo que ejercitarse tranquilamente mientras uno ve Netflix. Es una máquina que debe estar acompañada de un esfuerzo máximo por parte del usuario para exprimir todos los beneficios que permite.

Otra de las ventajas clave de seguir este modelo de entrenamiento es que te puede ahorrar tiempo de otros ejercicios más largos; es más cansado, lógicamente, pero son 10 minutos en los que los resultados que se obtienen son similares a los de otras sesiones más largas.

Como siempre, al final la cuestión no es necesariamente entrenar más, sino entrenar mejor. Y el modelo de la Sociedad Americana de Fisiología tiene beneficios más que contrastados que te pueden ayudar en tu día a día.