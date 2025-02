¡Vuelve Bryan Zaragoza!

Sonríe todo el osasunismo con el regreso de su futbolista más especial, y también lo hace LaLiga. Los casi dos meses que han pasado desde que Bryan Zaragoza sufriese una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que lo ha tenido apartado hasta ahora se han hecho larguísimos. El azar ha querido que la gran estrella del conjunto del Sadar regrese ante la Real Sociedad (18:30 horas), en una previa improvisada de lo que será la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey del próximo jueves en San Sebastián.

Bryan podrá probarse antes de volver a soñar con la Copa. Tiempo al tiempo. Desde su lesión el pasado 2 de diciembre en el duelo ante el Sevilla (1-1), Osasuna ha sumado tres victorias (todas en Copa del Rey) y no conoce la victoria en Liga desde el 2 de noviembre, duelo que acabó con un triunfo por la mínima ante el Valladolid en El Sadar (1-0). Lo último son los dos empates consecutivos ante Rayo Vallecano (1-1) y Las Palmas (1-1). Nunca habían necesitado tanto la chispa del '17' para cambiar los partidos desde la banda y gracias a su explosividad con balón.

Los 'rojillos', que tuvieron un arranque de temporada fantástico, atraviesan un valle importante de rendimiento aunque su situación en la tabla está lejos de ser preocupante: ocupan la 12ª posición con 27 puntos, a seis del descenso y a cinco de puestos europeos. Pero no conviene relajarse. En la previa del encuentro, Vicente Moreno fue autocrítico con la situación del equipo: "Venimos empatando demasiados partidos y queremos ganar. El otro día no lo hicimos. Hubo 70 minutos muy buenos y luego es verdad que hicimos un final de partido que no se hicieron bien las cosas. Uno se siente responsable, creo que no lo gestionamos bien. Las primeras horas fueron duras", dijo.

¿ESTÁ PARA SER TITULAR?

El técnico osasunista también analizó la situación de Bryan Zaragoza y la posibilidad de que le veamos de vuelta sobre el césped casi dos meses después. "A medida que se ha ido sintiendo bien, hemos empezado a tener posibilidades de contar con él. Le veo bien, pero evidentemente estamos de acuerdo que nunca es lo mismo entrenar que competir. Hay que escuchar al jugador e iremos viendo. Quedan unas horas y acabaremos de decidir el once. Es importante poder tenerlo", apuntó el técnico 'rojillo'.

Estas palabras apuntan a que todavía no veremos al talento de Málaga acompañar a Ante Budimir y a Rubén García en el once titular, aunque sí es muy probable que cuente con minutos en la segunda mitad para revolucionar el encuentro. El Sadar tiene ganas de hacer temblar sus cimientos cuando vuelvan a ver las 'gambetas' de su mejor futbolista.