Víctor Muñoz, salida inminente

Víctor Muñoz se reincorporó el viernes a los entrenamientos de La Roja, un día después de que lo hiciesen Lamine Yamal y Nico Williams. Así pues, Luis de la Fuente ya tiene a los 26 convocados a su disposición. Mientras todas las miradas apuntan al debut mundialista frente a Cabo Verde el lunes 15 a las 18:00 (hora peninsular española), el futuro del extremo de Osasuna está cerca de resolverse.

El catalán está única y exclusivamente centrado en disputar su primer Mundial, un escaparate inmejorable para demostrar su valía ante un planeta fútbol que tendrá los ojos puestos en el vigente campeón de Europa. Sin embargo, el Newcastle quiere cerrar su fichaje cuanto antes. De hecho, según informa 'AS', tanto su agente como Osasuna ya negocian los últimos detalles de una operación que parece bien encaminada.

A falta de resolver algunos flecos, las 'urracas' abonarán algo más de 30 millones de euros fijos, además de una serie de variables por objetivos. La cifra final quedará ligeramente por debajo de la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 40 millones de euros. Cabe recordar que el Real Madrid conserva el 50% de los derechos de una futura venta, por lo que las arcas blancas percibirán entre 15 y 18 millones de euros con la operación.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

Progresión espectacular

Es uno de esos extremos disfrutones. Eléctrico, descarado y habilidoso, encara a su par con una facilidad pasmosa. Osasuna apostó por él y acertó de pleno: pagó cinco millones de euros por el 50% de sus derechos, con una cláusula de 40 millones y un contrato hasta 2030. Con pasado culé y madridista, el 'cañón' de Alessio Lisci recibió la primera llamada de la Selección y es una de las caras nuevas de la cuadrilla de Luis de la Fuente.

Debutó bajo las órdenes de Carlo Ancelotti en nada menos que el último clásico liguero, gozando de una oportunidad clara para hacer gol en los minutos finales del encuentro. Xabi Alonso, incluso, se lo llevó a un Mundial de Clubes en el que jugó unos pocos minutos. Su explosión, sin lugar a dudas, se dio en Pamplona.

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Su progresión ha sido, simplemente, apabullante: pasó de jugar en Primera RFEF, a debutar en Primera División y en un clásico y a fichar por Osasuna y ganarse a pulso la convocatoria de la Selección. Todo ello en un lapso de menos de un año.