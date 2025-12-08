Víctor Muñoz se reencuentra con el gol

Víctor Muñoz, canterano del Real Madrid y actual delantero de Osasuna, volvió a marcar en LaLiga EA Sports más de dos meses después, en la victoria del conjunto del italiano Alessio Lisci por 2-0 ante el Levante.

Muñoz remató de cabeza al primer palo un gran centro de Rubén García en el minuto 13, y anotó su segundo gol en la temporada tras el que se apuntó el pasado 25 de septiembre ante el Elche.

El propio Rubén García fue el autor del 2-0, tras un disparo desde el costado derecho que desvió con el cuerpo Roger Brugué, pero que significó el primer gol del delantero de Osasuna en este curso.

Ferrán Torres destacó en la jornada después de firmar con el Barcelona un triplete ante el Betis, aunque aún sigue lejos del líder de la clasificación de los máximos goleadores de LaLiga, Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid no marcó en su partido ante el Celta, aunque el atacante azulgrana sigue su estela, todavía está a cinco tantos de los 16 que suma el francés.

En el capítulo de estrenos, marcaron su primer tanto del curso Roony Bardghji (Barcelona), Diego Llorente (Betis) y Álex Berenguer (Athletic).