Víctor Muñoz, ex jugador del Madrid, disfruta de la locura del Sadar: "Es un orgullo jugar en este maravilloso estadio, sólo puedo dar gracias"

11,1 kilómetros recorridos, 31 esprints y un latigazo a la escuadra para ganar un partido a vida o muerte. Víctor Muñoz celebró con toda la rabia del mundo su gol en el 92' ante el Real Oviedo en El Sadar, un tanto de valor incalculable para los rojillos. Alessio Lisci, preso de la locura, lo celebró recorriendo la banda y con los puños apretados, consciente de la importancia de los tres puntos en su lucha para tratar de escapar de la zona roja.

En un partido loco con cinco goles, una tarjeta roja y mucho trabajo para el VAR, el exfutbolista del Real Madrid fue protagonista junto al autor de un doblete Ante Budimir con una actuación de puro corazón. No hay nada que le guste más a la grada de El Sadar que ver a uno de los suyos vaciar el tanque de gasolina en cada partido y multiplicar los esfuerzos tanto en ataque como en defensa. Y si encima es capaz de desbordar y de desahogar al equipo en el último tercio, poco más hay que pedirle al bueno de Víctor.

Sumó su tercer gol en El Sadar, donde sólo ha aportado más dianas Ante Budimir. Cuando tiene espacios para correr, el catalán de 22 años se siente como pez en el agua: a su aportación goleadora 'in extremis' le sumó una recuperación clave en defensa tras un tremendo esfuerzo que evitó el gol de los visitantes, desatando la locura de la grada. Así reflexionaba tras el encuentro sobre la acción del gol, que llega en el 92' tras un rechace que caza rápidamente y dispara a la escuadra derecha de Escandell: "Me he vuelto un poco loco, es la sensación del momento y contento de poder celebrarlo con los compañeros".

Sus goles y asistencias le han dado 8 puntos a Osasuna. El talentoso extremo volvió a incidir en el vital papel de la afición en el triunfo: "El equipo se lo merecía, teníamos enfrente a un gran rival, creo que no ha sido nuestro mejor partido pero el equipo ha sacado con su ADN el partido y nos tenemos que quedar con eso. Es un orgullo venir a jugar en este maravilloso estadio, sólo puedo dar gracias por el apoyo en cada partido", dijo.

Lo próximo para los rojillos y para Víctor Muñoz será visitar al Rayo Vallecano el próximo sábado 24 de enero (14:00 horas) con el objetivo de sumar su primera victoria a domicilio de la temporada. Los de Lisci, que son el 5º mejor local con 6 victorias en 10 partidos, siguen siendo el peor visitante con apenas dos puntos sumados en diez encuentros.