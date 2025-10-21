Vicente Moreno, exentrenador de Osasuna (50 años): "Recuerdo estar en videollamada cuando empezó a llegar el agua con mis dos hijos en casa y veía cómo iba subiendo a través del cristal"

Vicente Moreno (1974, Massanassa), actual técnico del Al-Wakrah SC en Catar, fue uno de los miles de afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 y, aunque un año después la normalidad prácticamente se ha restablecido, reconoce que "sigue habiendo señales que tardarán en marcharse".

Desde Pamplona, donde residía en aquel entonces porque dirigía a Osasuna, siguió por videollamada cómo el agua iba ganando terreno en su casa familiar mientras sus hijos trataban de ponerse a salvo. En cuanto pudo, volvió a casa para quitar el barro. Las plantas bajas como la suya fueron destrozadas por la riada y todavía hay vecinos que no han podido regresar a sus viviendas y negocios que no han vuelto a abrir.

Desde Catar, el técnico sigue muy ligado a su tierra y recuerda aquellos momentos tan y tan duros en una entrevista con 'EFE':

Pregunta: ¿Cómo recuerda aquel 29 de octubre de 2024?

Respuesta: Me pilló en Pamplona, lógicamente en casa, y recuerdo estar en videollamada cuando empezó a llegar el agua con mis dos hijos que estaban en casa. En Massanassa tengo una casa en el casco antiguo, que es un bajo, y veía cómo el agua iba subiendo a través del cristal. Hubo un momento que perdimos comunicación, yo me podía imaginar que mis hijos habían subido a la parte de arriba, pero fue una noche larga y dura. Hasta el día siguiente sobre la una no tuve comunicación con ellos… Son 12 horas que no se olvidan. Estaba en contacto no solo con mis hijos, sino con amigos y toda la familia, tanto de mi mujer como la mía, que vive toda en el pueblo y relativamente cerca.

En cuanto pudo, puso rumbo a casa.

Osasuna se portó muy bien conmigo y me dio permiso para ir el tiempo que necesitara a Valencia. Toda Navarra se volcó con Valencia y estamos muy agradecidos. Es un club especial, más que un club, y esto nos va a ligar para toda la vida. Cuando llegué allí realmente es cuando me di cuenta de lo que había pasado. Creo que a nivel de España se ha sido consciente un poco de todo lo que ha pasado pero el que lo ha visto de primera mano puede asegurar que es muy diferente. A pesar de que sabía lo que había, me impactó muchísimo cuando llegué, la verdad.

¿Cómo está su pueblo, Massanassa?

Hace más o menos un mes estuve allí y ya no tiene absolutamente nada que ver con aquel momento, pero sigue habiendo señales de lo que ha pasado que creo que tardarán en marcharse. Es verdad que no tiene absolutamente nada que ver, pero tú paseas por las calles y hay muchísimos bajos, sean plantas bajas o negocios, que están cerrados incluso con chapas. Gente que vivía en bajos ha optado por no arreglar su vivienda. Esas son marcas que todavía cuando pasas por allí lo sigues viendo. No solo en Massanassa, sino en los más de 70 municipios afectados.

Todavía hay edificios en los que los ascensores no funcionan. Recuerdo hablar con el alcalde y me decía que tendrían que pasar por lo menos cuatro o cinco años para volver a ser la misma población que era antes del suceso. Por ejemplo, al colegio donde fui yo de pequeño, el Luis Vives, que es el que se derrumbó, es ahora un colegio en barracones en el polideportivo. Esos niños van a crecer en esas condiciones.

¿Cómo ha cambiado la forma de vivir o de sentir de los valencianos tras lo sucedido?

Noto que han quedado unas heridas abiertas y unos daños emocionales que son complicados. He notado que a los valencianos nos ha unido muchísimo, no solo los que somos de las zonas afectadas, sino que prácticamente todos lo hemos sentido como propio. La palabra sería psicosis o incluso miedo. Un año después cada semana estamos en alerta roja, naranja, con avisos y con miedo de que pueda volver a pasar. Hay mucha gente que ha caído, un poco, yo diría enferma, con sentimientos complicados.