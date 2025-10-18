Nada que ver con El Sadar: El Atlético, contra el peor Osasuna

Ni un solo punto como visitante ha sumado en este curso Osasuna, el adversario de este sábado del Atlético de Madrid, que acude a su fortaleza del Metropolitano para reiniciar su persecución del liderato del Real Madrid, aún a ocho puntos, entre los contrastes del equipo rojiblanco, con la previsible titularidad de Julián Álvarez y la cercanía del Arsenal en Champions.

Lastrado por su rendimiento fuera (tres puntos de doce posibles, con una derrota y tres empates lejos de su estadio) y sostenido por su fiabilidad en casa (diez de doce puntos) como tantas de sus últimas temporadas, el grupo de Diego Simeone se mueve en una montaña rusa entre ambos factores tan distantes, sin recuperar el terreno perdido durante los primeros pasos de la temporada.

Las últimas tres citas remarcan la dinámica del Atlético: relanzado por sus triunfos locales contra el Rayo Vallecano y el Real Madrid, con ocho goles a favor, que lo reengancharon a la pugna por la primera plaza, el último empate en su salida a Vigo fue otro frenazo que mantiene sus máximas aspiraciones al filo de cualquier otro fallo.

Enfrente, Osasuna llega con el objetivo de dar un paso adelante lejos de Pamplona, donde todavía no han sumado puntos, situación equilibrada con el buen rendimiento delante de su público. El cuadro navarro hace las maletas nuevamente en busca de los primeros puntos a domicilio, algo que se le resiste este curso. Con cuatro derrotas ante Real Madrid, Espanyol, Villarreal y Betis, esperan ahora dar un paso al frente y hacer trasladar las buenas sensaciones en casa, donde suma 10 puntos de 12 posibles.

La tarea no será fácil. El Atlético de Madrid no ha perdido en su estadio, aunque Lisci cuenta con un precedente ante los colchoneros que seguro servirá para elevar su moral. El italiano venció en 2022 en el único enfrentamiento ante los rojiblancos hasta la fecha, con el Levante por 0-1 en el Metropolitano.

Tras regresar este viernes de su convocatoria con Surinam, Sheraldo Becker empezará en el banquillo. El que sí estará es Ante Budimir, quien encarriló su presencia en el próximo Mundial con la selección croata. La única novedad en el once llegará en la defensa. Juan Cruz, con molestias en la pierna diestra, no ha entrado en la convocatoria, dejando su puesto a Jorge Herrando.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Osasuna

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand o Pubill, Hancko, Ruggeri o Nico González; Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Griezmann y Julian Alvarez.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir, Víctor Muñoz.