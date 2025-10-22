Valentin Rosier, baja en Osasuna los próximos meses por una lesión en la pierna derecha

Osasuna ha informado de que el francés Valentin Rosier sufre una lesión en el bíceps femoral en la pierna derecha con afectación tendinosa, lo que lo mantendrá fuera de los terrenos de juegos los próximos meses.

Las pruebas médicas realizadas al lateral francés han confirmado el diagnóstico realizado con la primera exploración llevada a cabo tras su lesión en el partido disputado ante el Atlético de Madrid el pasado sábado. El defensa iniciará su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución.

El director deportivo, Braulio Vázquez, ha afirmado que se trata de "una lesión de larga duración". "Probablemente no lo tengamos hasta enero", lo que carga de responsabilidad a Iker Benito, su sustituto natural en el carril diestro.

Desde su llegada este verano, Rosier había jugado con Osasuna 8 jornadas de 9 posibles, con 614 minutos, tiempo en el que ha podido dar una asistencia, además de recibir una tarjeta roja ante el Villarreal. Tiempo ahora para buscar soluciones por parte de Alessio Lisci.