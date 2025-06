Urge el fichaje de un extremo: Bryan Zaragoza marca el camino

Sin Bryan Zaragoza se abre un escenario de precariedad absoluta que es urgente tapar lo antes posible. En Osasuna ya trabajan a destajo en la búsqueda de un sustituto del futbolista del Bayern de Múnich, que disfrutó de una cesión que fue de menos a más entre lesiones y falta de continuidad (se marcha con 1 gol y 6 asistencias).

Braulio Vázquez, director deportivo del conjunto rojillo, reconoció que una de las prioridades es la llegada "de uno o dos extremos". A la salida de Bryan se suma el adiós de Arnaiz, que podría recalar en Segunda División. El único extremo izquierdo puro disponible y con aspiraciones de ser titular es Kike Barja, más allá de la confianza en Rubén García por el sector derecho tras su gran temporada. Valentin Rosier (lateral derecho) ha sido el primero en llegar procedente del Leganés como agente libre, pero se esperan más fichajes en El Sadar.

Iker Benito regresará de su cesión en el Mirandés (quién sabe si acompañado de Alessio Lisci como nuevo entrenador para suplir la marcha de Vicente Moreno) y podría jugar tanto de extremo como carrilero derecho para suplir a Rosier tras el adiós de Rubén Peña y la más que posible salida previo pago de cláusula de Areso (12 millones de euros).

Repetir una operación como la de Bryan o la de Abde en su día (que fue claramente exitosa) sería un acierto en toda regla para Osasuna. En el caso de Bryan Zaragoza, parece claro que el Bayern de Múnich no quiere que siga la próxima campaña en plantilla y podría salir de nuevo este verano. Según información de 'Sky Sports', habría tres clubes españoles muy interesados en su fichaje: Celta, Villarreal y Real Betis. El club bávaro, incluso, querría desprenderse de él y venderlo definitivamente, sin necesidad de repetir otra operación de préstamo como la de Osasuna.

Perform

RAÚL MORO, EL GRAN DESEADO

El gran deseado por Osasuna (y por muchos otros equipos) es Raúl Moro, extremo de 22 años del Real Valladolid. Con 5 goles y 6 asistencias en la temporada del descenso de su equipo, el de Abrera fue el futbolista más destacado y el único que puede salvarse de la responsabilidad en la caída del 'Pucela'. Sin embargo, su precio de mercado podría ser prohibitivo: el Ajax de Ámsterdam se interesó por él en invierno con una propuesta de 10 millones de euros, un precio que en ningún caso podría llegar a pagar Osasuna.

Raúl Moro, estrella del Valladolid / EFE

Preguntado sobre su futuro y el interés del conjunto navarro, el talento catalán no quiso dar demasiadas pistas. “No tengo decidido nada. Estoy genial en el Valladolid, tengo tres años más de contrato y por ahora no pienso en nada más. Sí, Osasuna y algún otro equipo, pero nada firmado. Todo se decidirá en agosto. Si se da la opción de salir, me gustaría ir a un club que muestra interés por mi desde inicio y la idea, de entrada, es quedarme en España porque creo que es una liga que me va bien", explicó.