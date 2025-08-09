Ultimátum en Friburgo con partido y medio

Última prueba de fuego para Osasuna. El conjunto de Alessio Lisci se enfrentará al Friburgo este sábado a las 15:30, en el Europa-Park Stadion, en Alemania. Será el último encuentro de la pretemporada de los 'rojillos', a falta de diez días para que empiece su camino por La Liga 2025-2026. Son seis temporadas seguidas en la máxima división española, en una de las etapas más fructíferas del conjunto Navarrés.

Ante el Friburgo, Osasuna tiene la oportunidad de confirmar su mejoría sobre el césped, después de las últimas probaturas del técnico italiano, tras su reciente llegada. Los pamploneses han ido de menos a más y la última victoria ante el Mirandés por 3-0 confirma las buenas sensaciones antes de pisar el Santiago Bernabéu.

Empiezan a acoplarse las piezas del engranaje

Para que una maquinaria carbure, hace falta que el engranaje encaje perfectamente y trabaje en armonía con el resto de sus componentes. Y eso es lo que busca Lisci. Pide paciencia para seguir perfeccionando el equipo. El partido va a ser muy exigente, porque se trata del rival más fuerte de esta serie de encuentros de preparación junto a la Real Sociedad, y le va a servir a Alessio Lisci para calibrar un poco más el estado de forma y potencial de su grupo de futbolistas.

Rubén García valoró la pretemporada hasta el momento: "Más allá de la derrota, nos vamos con muy buenas sensaciones en general”, afirmaba. “No hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero sí que hemos tenido bastantes acercamientos y nos hacía falta empezar a tener esas sensaciones de como hacemos muchas veces en El Sadar de apretar, de estar encima y de generar ocasiones”, decía.

Pero el encuentro ante el conjunto alemán será un tanto especial. El amistoso tendrá una duración de 135 minutos, divididos en tres partes de 45 minutos. Es decir, partido y medio en el que Lisci va a poder combinar toda la plantilla y todos están en disposición de tener más tiempo de participación que en una cita convencional.

Lisci se ha llevado a gran parte de la plantilla, un total de 23 jugadores y metiendo mano en la cantera. Iker Benito, Rubén García y Víctor Muñoz, se han quedado en casa.