El 'tapado' de Osasuna que conquista a Lisci: "Cuando sea capaz de entender lo bueno que es, vamos a reventar todo"

El mal sabor de boca del debut (polémico) en el Santiago Bernabéu se ha esfumado tras las buenas sensaciones del estreno de Osasuna en El Sadar. La victoria por la mínima ante el Valencia (1-0) con el solitario gol de Ante Budimir dejó más que satisfecha a la afición rojilla, que vio como Alessio Lisci empieza a encajar las piezas con una nueva idea de juego y caras nuevas que apuntan muy alto.

El primero, Víctor Muñoz, se doctoró en su primera tarde de ''osasunismo" en El Sadar con una actuación extraordinaria a base de galopadas al espacio, esfuerzos defensivos siempre bien valorados y un regate a Foulquier que levantó de sus asientos a los aficionados rojillos. Valentin Rosier volvió a cumplir por derecha como ya hiciera en el Bernabéu mostrando una seguridad defensiva y una valentía en ataque colosal.

Tras el encuentro, Alessio Lisci felicitó a su equipo en rueda de prensa por los tres puntos y por la actuación en su debut en El Sadar. “Estoy muy contento porque hemos conseguido aguantar bien en el campo. No hemos sufrido nada en profundidad, me quedo con la evolución que está teniendo el equipo", reconoció el italiano, que valoró el aliento de la grada del Sadar: "Nos han ayudado en los últimos minutos y esto es fundamental. Es muy difícil que estés 90 minutos mejor que el rival y ahí es donde la afición te ayuda".

EL 'TAPADO' DE OSASUNA

Entre todas sus declaraciones, Lisci fue especialmente 'generoso' con Jon Moncayola, un futbolista que acostumbra a pasar desapercibido pero que fue clave en la victoria ante el Valencia. Sin Abel Bretones (sancionado), el italiano se inventó la posición de carrilero izquierdo con el de Garínoain, un 'multiusos' que cumplió con creces y recorrió la friolera de 12 kilómetros en su exigencia defensiva y su despliegue en ataque. Un teórico centrocampista todoterreno.

"Hay que saber si sabe jugar de portero también, un día lo probaremos. Moncayola es increíble, una locura de jugador. Cuando sea capaz de entender lo bueno que es, vamos a reventar todo", dijo sin pensarlo dos veces el técnico rojillo. Y lo cierto es que el futbolista de 27 años formado en Tajonar (y con un contrato de larga duración hasta 2031) es una pieza clave en el esquema de Osasuna juegue en la posición que juegue.

Un futbolista que no ocupa portadas porque no marca goles como Budimir y no es tan vistoso como Aimar, pero sin él ninguno de estos dos podría brillar como lo hacen. A cualquier entrenador le encantaría tener un futbolista como Moncayola en su equipo: un multiusos que encaja en cualquier posición, sea en el centro del campo, de carrilero o incluso de central. Pongas donde le pongas, Jon saca el trabajo adelante.