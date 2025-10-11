El sueño cumplido de Víctor Muñoz en Osasuna: "No me esperaba que pudiera ser así"

Víctor Muñoz ha asegurado que está "viviendo un sueño" en el cuadro navarro a sus 22 años, acaparando la atención del equipo que dirige el italiano Alessio Lisci, quien ve en él una de sus principales armas ofensivas.

El extremo catalán, fichado por el cuadro navarro este verano del Real Madrid por cinco millones de euros (50% del pase), está siendo una de las grandes revelaciones del campeonato, gracias a su calidad y desparpajo en su primer año en la máxima categoría.

"No me esperaba que pudiera ser así. Estoy viviendo un sueño, estoy muy feliz con todo, con toda la gente que tengo alrededor y lo puedo plasmar también en el campo. Los partidos están saliendo bien y nos tenemos que quedar con eso", afirma Muñoz en declaraciones a Kosner, patrocinador principal del club, tras recoger el premio a mejor jugador del mes de septiembre.

🎙️ Víctor Muñoz: "Me llevo muy bien con todos, es un grupo increíble".



👇 Hemos hablado con el futbolista tras recibir el premio 'Jugador Kosner del mes'. pic.twitter.com/vwhyiKHdkw — C. A. OSASUNA (@Osasuna) October 10, 2025

Su golazo ante el Elche desde fuera del área es, hasta el momento, el mejor de la temporada rojilla, a lo que hay que sumar su asistencia ante el Getafe. Su buena aclimatación a Primera División habla de un futbolista maduro que llegó con hambre tras no tener hueco con Xabi Alonso en el Real Madrid.

En ese sentido, el ‘21’ subraya la unión existente en el vestuario osasunista: "Podría destacar muchas cosas, pero, sobre todo, la que más me ha gustado y con la que me gustaría definirlo es que es como una familia. Vamos todos a una, y creo que, en esos momentos que a lo mejor pueden venir más complicados, eso es lo que puede marcar un poco la diferencia".

El jugador, que acompaña a Ante Budimir en el ataque, remarca también la importancia que tienen los aficionados de El Sadar: "Es como si ellos te llevan en volandas, te hacen dar un poquito ese paso hacia adelante en los momentos en los que el equipo no está arrancando del todo y siempre nos ayudan muchísimo en cada partido".

Con 498 minutos en 8 jornadas, el veloz canterano madridista ha encajado a la perfección, continuando la saga de extremos que han pasado por El Sadar los últimos años, como el marroquí Ez Abde o Bryan Zaragoza, quienes estuvieron cedidos.