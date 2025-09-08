Sergio Herrera: "La diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco"

Sergio Herrera (Miranda de Ebro, 1993) es único. Un tipo especial que enamora a quienes lo tienen en su equipo y desespera a quien lo tienen en su contra. Paradas espectaculares, gritos y gestos constantes a compañeros y rivales (o a sí mismo), una gestión del tiempo especialmente minuciosa con el resultado a favor... pero por encima de todo un guardameta extraordinario. Entrando de lleno en su novena temporada en Osasuna, el 'loco' de Miranda de Ebro vive su mejor momento bajo palos y tiene a tiro un récord histórico para ser considerado el mejor de la historia del club en su posición.

En una distendida entrevista con Javi Gómez en el 'Diario de Noticias de Navarra', Sergio Herrera se abre sobre la posibilidad de seguir haciendo historia en un momento dulce en lo personal y en lo profesional.

UN RÉCORD A LA VISTA

Tras su participación en el duelo ante el RCDE Espanyol, Sergio Herrera alcanzó un registro histórico con Osasuna: con 233 partidos, supera a Javier Vicuña como el segundo portero con más participaciones en la historia de Osasuna. Lo próximo es el récord de 292 que todavía ostenta Roberto Santamaría, el número uno en esta lista y máximo referente histórico bajo palos en el club rojillo.

(Sobre el récord): "La verdad es que no es una cosa que me quite el sueño. Al final está ahí, es algo que a nivel individual es bonito. Dentro de mis márgenes con esta renovación (hasta 2028) está esa posibilidad y lógicamente me gustaría conseguirlo, pero soy una persona que siempre voy a buscar lo colectivo. Roberto (Santamaría) me ha ayudado mucho también por la naturalidad que tiene. Es el portero con más partidos de la historia de Osasuna y no lo parece. Ha sido el mejor portero de la historia de Osasuna y el verlo con esa naturalidad por Tajonar me llama muchísimo la atención".

SU PECULIAR ESTILO

Quien haya visto alguna vez a Sergio Herrera bajo palos estará de acuerdo en que es imposible no fijarse en él. Ya sea por puro espectáculo o por pura desesperación, el guardameta rojillo saca de quicio a contrarios gracias a sus intervenciones de muchísimo mérito y a su 'show' particular. Sobre este tema, Sergio Herrera confiesa que "a veces se me ha etiquetado un poco de loco". Sin embargo, apunta que "el otro día hicieron un reportaje que me gustó mucho. Hablaban de la figura del portero y dijeron una frase que decía Dalí que creo que me representa: “La diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco. Una cosa es mi manera de expresarme, mi manera de cómo se me puede ver y otra como soy".

Según el propio Sergio, usa a su favor y por el bien del equipo estas reacciones "forzadas". "Cuando veo que igual nos están ganando intensidad en segundas jugadas, en acciones que no son técnicas, sino de garra, de ganas, de vivir el partido, igual ahí sí que a veces intento meter un grito o que me cambie la cara para que ellos (los compañeros) lo intenten ver".