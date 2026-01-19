Roberto Torres, exjugador y leyenda de Osasuna, tiene nuevo equipo en España

Roberto Torres (Arre, 1989) sigue dando sus últimos coletazos en el fútbol español. El cuarto jugador de la historia con más partidos de Osasuna (353), 173 de ellos en Primera División - con 29 goles y 20 asistencias - volverá a vestirse de corto en la que puede ser su última gran aventura en el fútbol profesional.

Tras decir adiós a Club Atlético Osasuna en 2023 despidiéndose como una leyenda eterna, el 'mago' de Arre ha ido dando tumbos por varios clubes dentro y fuera del territorio peninsular: tras un primer paso por la liga de Irán (2023-2024), pasó por el Inter Escaldes de Andorra (2024-2025) antes de recalar en el Nàstic de Tarragona (2025), donde acarició el ascenso a Segunda División.

Después de estar unos meses sin equipo tras desvincularse del conjunto de Tarragona el pasado verano, Roberto Torres ha firmado un nuevo contrato como agente libre hasta final de temporada con el Orihuela Club de Fútbol, equipo valenciano que milita en el grupo 5 de la Segunda RFEF.

El anuncio oficial del fichaje del ex de Osasuna vino acompañado de grandes emociones entre los aficionados del Orihuela, que se mostraron emocionados de incorporar a sus filas a una leyenda del fútbol español: "Llega al Orihuela a aportar experiencia, calidad y muchas tardes de buen fútbol. ¡Bienvenido a tu nueva casa!", escribió el club en el comunicado.