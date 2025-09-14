El regreso más especial de Iñigo Pérez: "Quieres ganar para no soportar mensajes de WhatsApp"

Este domingo, la afición de El Sadar recibirá a uno de los suyos. Iñigo Pérez, navarro de nacimiento y exjugador rojillo, volverá al estadio que fue su casa, esta vez como técnico en el banquillo del Rayo Vallecano. El entrenador de 37 años afronta un partido cargado de emociones frente a Osasuna, club en el que vivió algunas de las etapas más importantes de su carrera.

“Vuelvo a mi casa, mi tierra, donde he nacido y crecido. Es el típico partido de reencuentros. La gente que lo dirige lo ha hecho genial, son estables y equilibrados. Cuando comience el partido se me olvidará todo, porque quieres ganar para no soportar mensajes de WhatsApp” reconoció Iñigo Pérez en la rueda de prensa previa al encuentro.

Nacido en Pamplona, Iñigo llegó en 2018 a Osasuna y disputó cuatro temporadas como rojillo (una en Segunda y tres en Primera) antes de su retirada en 2022 y su paso a los banquillos. Tras su primera experiencia como segundo de Iraola, en febrero de 2024 fue nombrado primero del Rayo, y hasta hoy. Pasando por un rumor como sustituto de Vicente Moreno en Osasuna e incluso un reciente interés de la Premier, el técnico elogió también a su rival, Alessio Lisci, reconociendo que Osasuna ya refleja la impronta del italiano: "Veo ya cosas de Lisci en el equipo. Tiene una afición que les ayudará y entenderá que necesita un tiempo".

Iñigo Pérez, en un duelo con Osasuna ante el Barça en el Camp Nou / Alberto EstÃ©vez

SUS RAÍCES EN OSASUNA

Durante su etapa como jugador en Pamplona, Iñigo Pérez dejó huella en el vestuario y en la grada. Es una figura muy respetada y admirada por la afición rojilla. Ahora, desde el banquillo, aprovecha esa experiencia para dirigir a un equipo que compite en Conference League en una temporada histórica: "He vivido años muy bonitos, regreso a casa. Tengo grabadas situaciones como la paciencia que se ha tenido con Jagoba y cómo el tiempo ha dado frutos. Utilizo mucho lo que he vivido como futbolista para dirigir personas", reconoció en rueda de prensa.

El duelo del domingo no será sencillo para su Rayo, que históricamente ha tenido dificultades en sus visitas a Pamplona. "La estadística nos reafirma en que siempre es un partido complejo, pero eso no nos tiene que frenar emocionalmente", apuntó Pérez.

Más allá de la dificultad del encuentro, para el entrenador rayista la cita tendrá un matiz personal. Un regreso cargado de recuerdos, emociones y reencuentros, aunque con un objetivo claro: sumar tres puntos en un estadio que conoce como pocos. Pase lo que pase, seguro que será recibido con una atronadora ovación.