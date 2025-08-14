La prioridad absoluta de Osasuna en el mercado: entre Boyomo y Azpilicueta

Son días de mucho trabajo en los despachos de Club Atlético Osasuna. Zanjado el tema del no aplazamiento del partido del próximo 19 de agosto en el Santiago Bernabéu (21:00 horas), en Pamplona ultiman los detalles para el debut de Alessio Lisci en el banquillo. Víctor Muñoz (5 milones de euros) podría reencontrarse con sus excompañeros del Real Madrid con la motivación extra de ser la única y gran apuesta del club en este mercado.

Hasta hoy, el suyo ha sido el único fichaje con valor monetario para Osasuna (sumado al fichaje gratis de Valentin Rosier y al regreso de los cedidos Iker Benito y Ander Yoldi). Se han marchado un total de cinco futbolistas, seis si sumamos el adiós de Bryan Zaragoza: Areso (12 millones al Athletic Club), Pablo Ibáñez (libre al Alavés), Unai García (libre al Panetolikos griego), Arnáiz (libre al Granada) y Rubén Peña (libre al Leganés). Por el momento, según apunta el 'Diario de Noticias de Navarra', la prioridad número uno es la contratación de un defensa que solucione un problema abierto.

LA CARPETA BOYOMO: EL GRAN DESEADO

No es ninguna novedad que el nombre de Enzo Boyomo suene como uno de los posibles traspasos a corto plazo en Osasuna. El central camerunés ha sido sondeado por varios equipos durante este mercado de verano, con la posibilidad real de asumir su marcha a clubes de Alemania, Inglaterra o Italia. El club, como hiciera con Areso, se ha mantenido firme en el valor de los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión y no está dispuesto a negociar.

Enzo Boyomo, jugador de Club Atlético Osasuna / EFE

Boyomo se ausentará para jugar la Copa África con Camerún a finales de año, y pese a ello en Osasuna están cómodos con la continuidad de un jugador clave en defensa que le vendría de perlas a Lisci. Ya se verá cuándo se produce esta salida millonaria.

AZPILICUETA: ¿VUELTA A CASA?

Al margen del 'caso Boyomo' está el nombre de César Azpilicueta, un viejo conocido de la afición rojilla. Nacido en Zizur (Navarra) y criado en Tajonar antes de su marcha al Olympique de Marsella en 2010 (6 millones de euros), se encuentra sin equipo tras desvincularse del Atlético de Madrid y podría regresar a casa. A sus 35 años, el veterano defensor navarro vería con buenos ojos la opción de cerrar el círculo con una segunda etapa en Osasuna 15 años después. Su perfil polivalente podría convencer a Lisci, aunque las lesiones y su edad (cumplirá 36 el día 28 de agosto) son hándicaps a tener en cuenta.

Quien suena con más fuerza es el nombre de Jeremiah St. Juste, central neerlandés de 28 años del Sporting de Portugal por el que Osasuna ya habría presentado una oferta formal. Según 'A Bola', el conjunto portugués podría aceptar el cobro de unos 4 millones de euros, pese a que pagaron por él cerca de 10 millones en 2022.