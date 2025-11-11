El presidente y la plantilla de Osasuna llaman a la calma a pesar de la dinámica negativa

El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, y el capitán del equipo, Kike Barja, llamaron a la calma este martes, a pesar de los malos resultados encadenados en este momento de la temporada. Ambos atendieron a los medios tras el evento celebrado junto con Kosner en las instalaciones de Saltoki Home, donde anunciaron la ampliación del patrocinio hasta 2028.

Sabalza aseguró que ve bien al equipo, a pesar de la última derrota contra el Sevilla, que colocó al conjunto navarro en el puesto 16 de la clasificación, a un punto del descenso, y consideró que está teniendo “muy mala suerte”.

“Hemos estado bastante bien como para puntuar en muchos de los partidos. Si nos remontamos al primer y último partido fuera de casa, contra el Real Madrid y Sevilla, hemos perdido en ambos por un penalti que, por lo que hemos leído con posterioridad, eran más que dudosos. Parece que estamos en una debacle y yo no lo veo así”, explicó.

El presidente insistió en que hay que dar un mensaje de tranquilidad y confió en que la situación se revertirá, e hizo hincapié en que el objetivo del club es el de siempre, mantenerse en primera. “Todos queremos más, pero yo creo que hay que estar en la realidad y lo más importante es estar en primera”, argumentó.

En este sentido, mostró su confianza al entrenador Alessio Lisci, de quien dijo que lo ve tranquilo y que mantienen conversaciones a menudo. Sobre fichajes, el máximo representante del club se ha limitado a decir que él no se dedica ni a fichar ni a seguir jugadores, sino que se trata de un trabajo del que se encargan Braulio Vázquez, director deportivo, y José Antonio Prieto 'Cata', secretario técnico.

Por su parte, Barja reconoció que se pasan días malos cuando se producen estas dinámicas negativas, pero que son profesionales y mantienen la calma y la confianza de que saldrán de ella. “Tenemos ahora unos días para entrenar, descansar y desconectar un poco y a la vuelta tenemos un partido contra la Real Sociedad en casa que es importante para nosotros y yo creo que, si seguimos trabajando como lo estamos haciendo, van a llegar las cosas”, indicó.

El jugador puso en valor la calidad de la plantilla y el cuerpo técnico y consideró que hay argumentos para mantenerse tranquilos, asegurando que “hay que continuar mejorando en la línea de los últimos partidos, donde se ha estado más compactos y sólidos y se han escapado por pequeños detalles”.