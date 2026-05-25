Premio merecido para Víctor Muñoz, sin castigo para Nico Williams: "Va a superar todo lo que podemos imaginar"

La posibilidad de que los dos estuvieran en la lista de España, tanto Víctor Muñoz como Nico Williams, ganaba enteros a medida que pasaban los días. Solo estuvo ligeramente en el aire cuando el extremo navarro se fue al suelo en San Mamés, durante el partido ante el Valencia, doliéndose de unos problemas en los isquios “que nunca había sentido antes”, como destacó su hermano Iñaki tras el choque.

Al final, la buena temporada de Víctor Muñoz ha tenido premio. Y la mala campaña de Nico Williams, marcada por su pubalgia, no ha tenido castigo. Luis de la Fuente ha citado a los dos en su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 y explicó el porqué a posteriori. Un escenario esperado.

Víctor Muñoz celebra su gol contra el Espanyol / Jesús Diges

Aunque podía parecerlo en un principio, la inclusión de uno no iba a suponer la exclusión del otro. De la Fuente reconoció tener la lista planeada “desde hace meses” y que solo estaba pendiente de posibles escenarios adversos que se dieran a última hora. Como la lesión de Fermín, por ejemplo.

Para el seleccionador de Haro, Nico Williams es intocable. Si estaba bien, iba a estar en el Mundial. Independientemente de su papel en el Athletic Club. Fue uno de los más destacados en la Eurocopa 2024 y espera que lo vuelva a ser en Estados Unidos, Canadá y México. El propio De la Fuente lo dejó claro, y ha cumplido su palabra.

Nico Williams llegará muy justo al Mundial / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Con Víctor Muñoz se ha impuesto la meritocracia. Su temporada en Osasuna cautivó al seleccionador español y no dudó en llamarlo para los últimos amistosos, donde debutó y marcó ante Serbia y repitió ante Egipto. “Víctor ha sido un jugador que ha aparecido con energía en LaLiga. Nos aporta velocidad, cambio de ritmo en el partido... Tiene una energía muy poderosa que necesitaremos en muchos partidos. Tiene mucha ilusión, va a superar todo lo que podemos imaginar”, destacó del jugador catalán.

Dos perfiles distintos

Su inclusión en la lista es perfecta para un Luis de la Fuente que cuenta con dos perfiles muy distintos para el mismo puesto. Una bendición para cualquier entrenador. Tanto Víctor como Nico pueden ser complementarios porque los dos comparten posición, pero son futbolistas distintos.

El jugador del Athletic es mejor en espacios reducidos y el de Osasuna, con metros para correr. Y eso se traduce en más posibilidades para preparar los partidos para De la Fuente, que incluso contará con un tercer jugador para ese puesto: Yéremi Pino.

Pino dentro y Baena también

Aunque el jugador del Crystal Palace será el recambio de Lamine Yamal en el extremo derecho, también puede ocupar el costado izquierdo. El canario completa entonces la nómina de extremos que pueden ocupar el costado izquierdo, por lo que la competencia será feroz en ese sector.

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También entra Álex Baena, quien fue titular en el extremo izquierdo ante Serbia, pero de centrocampista. No obstante, Víctor Muñoz le ha quitado el puesto y Pino ha pasado por delante de él por la capacidad de ocupar ambos costados. Aunque por lo que parece, De la Fuente lo quería sí o sí. Ahora falta descubrir si habrá algún titular indiscutible.