Polémica por el interés del Athletic en fichar a una 'perla' de Osasuna

Como de costumbre, cuando el Athletic Club se interesa por el fichaje a base de talonario de un joven talento formado en Tajonar, la cantera de Osasuna, vuelven a aflorar las tensiones entre ambos conjuntos. El conjunto bilbaíno vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse su interés en el joven extremo navarro Aly Kall Doumbia Cissé (Villava, 6-11-2007), una de las joyas más preciadas de Tajonar.

Con apenas 17 años, Kall acaba de dar el salto a Osasuna Promesas, debutando el pasado fin de semana en Primera Federación tras una etapa de crecimiento en las categorías juveniles rojillas, donde anotó 6 goles en 26 encuentros. Según 'AS', el jugador gusta al organigrama técnico del Athletic, encabezado por su director deportivo, Mikel González, pese a que tiene más propuestas de futuro de otros filiales de Primera División al poder salir gratis el próximo verano.

El jugador tiene contrato hasta 2026, pero su renovación está enquistada desde hace meses. A pesar de las reuniones mantenidas, Osasuna no ha logrado cerrar su ampliación y el futbolista ha despertado el interés de varios clubes de Primera, con el Athletic siguiendo de cerca su evolución. En Bilbao ven en él un perfil ideal por su potencia, velocidad y versatilidad en ambas bandas.

⚡️🇪🇸 Aly Kall (Subiza) | Extremo vertical, explosivo y con regate en el 1vs1. Aún necesita ganar físico y madurez competitiva. Con proyección hacia proyectos como Mirandés, Castellón… o incluso un futuro perfil Getafe. 🔎 pic.twitter.com/7IUpICemEB — David Heras (@DavidHerasR) September 10, 2025

El contexto no es nuevo. El club vizcaíno ya generó malestar en Pamplona el pasado verano al pagar la cláusula de Adama Boiro, otro canterano rojillo, por dos millones de euros. Antes que él, otros talentos formados en Tajonar también pusieron rumbo a Lezama, ya fuera durante la etapa formativa o tras debutar con el primer equipo de Osasuna, alimentando la sensación entre la afición rojilla de que existe un “robo constante” de sus talentos: los hermanos Williams son un ejemplo.

En redes sociales, la posible salida de Kall ha reavivado la polémica. Aficionados de Osasuna acusan al Athletic de aprovecharse de su mayor músculo económico para debilitar a los rojillos, mientras que desde Bilbao se recuerda que la filosofía rojiblanca, centrada en jugadores vascos y navarros, justifica este tipo de operaciones.

El desenlace sigue abierto. Mientras tanto, la afición rojilla espera que Osasuna logre retener a una de sus mayores promesas y evitar que la historia de Tajonar y Lezama vuelva a repetirse con un nuevo capítulo de controversia.