La pesadilla de Osasuna con las lesiones: Moncayola, el último en romperse

Las pruebas médicas realizadas al futbolista de Osasuna Jon Moncayola en la Clínica Universidad de Navarra han confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, según ha informado el club rojillo. El jugador navarro no ha podido completar la sesión de entrenamiento celebrada este miércoles en las instalaciones de Tajonar al notar molestias en la zona afectada.

Moncayola, pieza clave en el esquema osasunista y 'comodín' predilecto para Lisci, inicia ahora su proceso de recuperación y su vuelta a los terrenos de juego queda pendiente de evolución, según precisa el parte médico.

Se une así a una enfermería en la que siguen Torró, Budimir, Rosier e Iker Benito, dejando a Osasuna en cuadro en posiciones muy importantes a falta de un mes para su visita a Barcelona ante el conjunto de Hansi Flick. Todos son jugadores especialmente importantes para la idea de Lisci, que está en paños menores.

Los jugadores del Sevilla celebran el 1-0 ante Osasuna / EFE

Esta es la plantilla más corta de los últimos años en El Sadar, coincidiendo con un arranque de temporada flojo a nivel de puntuación (son el peor visitante de LaLiga) y con el peso de hasta once problemas físicos en lo que va de temporada.