El partido más especial para Juan Cruz

Juan Cruz (Madrid, 1992) afronta su sexta temporada en Osasuna, club con el que ha disputado 150 partidos, 132 de ellos en Primera División y el resto en Copa, Supercopa de España y clasificación para la Conference League. Este jueves se medirá al Elche, la revelación de LaLiga y su anterior club, con el que consiguió el ascenso en la temporada 2019/20.

El madrileño se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y después se marchó a Italia, donde vistió la camiseta del Bolonia, Carrarese, San Marino y Pistoiese antes de regresar a España de la mano del Sanse. Después pasó por el Rayo Majadahonda para luego firmar por el Elche, club en el que militó dos temporadas logrando el ascenso a Primera División en la 2019/20. Justo después, firmó con Osasuna, club en el que lleva seis temporadas.

Durante todos estos años, Juan Cruz ha sido importante para todos sus entrenadores, y este año, con Lisci, no iba a ser menos. El zaguero rojillo ha salido en todos los partidos de inicio, pero no en su posición habitual (lateral izquierdo), si no como central zurdo en un esquema de tres centrales, debido a que siempre ha sido muy polivalente dispuesto a dar todo por su club.

Pese a actuar en la defensa, Juan Cruz es un zaguero que tiene muy buen pie, de ahí sus estadísticas en estos primeros cinco encuentros ligueros (por partido): 35’8 toques y 88% de precisión en el pase (92% en campo propio y 81% en campo rival). Defensivamente hablando, también tiene unos buenos números: 2 porterías a cero, 0’4 intercepciones, 0’6 entradas, 2’4 recuperaciones y 3 despejes (por partido).

Una de las cualidades de Juan Cruz es su capacidad para adaptarse siempre a las necesidades del equipo, siendo un futbolista de club con el que todo entrenador quiere contar en su plantilla. Además, futbolísticamente hablando, el zaguero rojillo es un futbolista que destaca por sus sólidas intervenciones defensivas, su notable capacidad física, la disciplina táctica que demuestra en cada encuentro, así como por su compromiso, espíritu de lucha y regularidad, características que ha ido labrándose desde sus inicios y que le han hecho ser muy importante en todos los equipos donde ha jugado, especialmente en Osasuna.

Se enfrentará al Elche, la revelación de la temporada, y en la misma posición que Juan Cruz estará Álvaro Núñez, al que el rojillo supera en estos registros: intercepciones, tiros bloqueados defensivamente, recuperaciones en campo rival, recuperaciones, entradas y despejes.