El partido más especial de Azpilicueta: "Fui el jugador más joven en jugar en Europa"

César Azpilicueta declaró este miércoles que "el partido del sábado", en el que el Sevilla recibirá en el Sánchez-Pizjuán a Osasuna en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, "es especial e importante" ante el equipo de su tierra y con el que debutó en Primera División.

El veterano futbolista pamplonés desea "estar en el campo", tras jugar sólo la primera parte, debido a unas molestias musculares, el pasado sábado en el partido que perdieron (3-0) en el estadio Metropolitano ante otro de sus exequipos, el Atlético de Madrid.

Azpilicueta, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que tuvo lugar en la ciudad deportiva sevillista, se refirió a su relación contractual con el club, ya que tiene en su contrato una cláusula de renovación automática en virtud de los partidos jugados. Dijo que pretende activarla porque se siente "muy a gusto en Sevilla", adonde llegó "con la ambición de apoyar y sumar", pero recordó que "es muy pronto".

Por enfrentarse a su club formador, Azpilicueta tuvo muy buenas palabras hacia el conjunto rojillo: "Osasuna es un partido muy especial para mí. Fui el jugador más joven en jugar en Europa con ellos, más de 100 partidos, estuve en su cantera... Es una etapa muy importante de mi vida", explicó. Lo cierto es que formó parte de una de los mejores generaciones de la historia del Sadar.

Qué equipazo, @Osasuna 2008/09. Azpilicueta, Monreal, Flaño, Puñal, Plasil, Juanfran, Nekounam, Pandiani o Portillo dirigidos por Camacho. La clasificación no le hizo justicia. pic.twitter.com/LeBu4k96gB — Javi Roldán (@JaviHipo) July 19, 2023

El veterano central, por otra parte, asumió no tener "ni idea" de la crisis social y accionarial que azota al Sevilla porque su "trabajo es venir a la ciudad deportiva sin gastar energía en eso", ya que se centra en la misión de "liderar desde el vestuario para ayudar a los compañeros más jóvenes" a superar esta racha de tres derrotas consecutivas.