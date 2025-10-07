Osasuna, tercer mejor local de Primera

Osasuna logra mantenerse en pie en este inicio de Liga gracias al gran bagaje obtenido en El Sadar, lo que le convierte en el tercer mejor local de LaLiga EA Sports, con tres victorias y un empate en su estadio.

La última campaña a las órdenes de Vicente Moreno dejó clara una cosa. A pesar de los malos resultados lejos de Pamplona, el equipo luchó hasta el último momento por colarse en Europa por sus buenas prestaciones en casa. Dos victorias y diez empates a domicilio situaron a los rojillos en la 15ª posición de la clasificación como visitante al final del curso.

Con Alessio Lisci todo el mundo esperaba hacer borrón y cuenta nueva. Dos meses después de empezar la temporada, la cosa sigue igual. Osasuna es, junto al Mallorca, el peor equipo de la categoría fuera de casa, con 0 puntos y tan solo un gol marcado.

El Sadar, fortín (casi) inexpugnable

Pero la cosa cambia cuando regresan a su feudo. Los de Tajonar marchan terceros teniendo en cuenta los puntos disputados como local. Diez unidades gracias a las victorias contra el Valencia, Rayo Vallecano y Getafe, y al empate ante el Elche, cedido por un error grosero de Sergio Herrera.

De no haberse dado esto último, el equipo igualaría en la cima con Villarreal y Real Madrid, con pleno de victorias (4V, 12 puntos) delante de su público. Los de Alessio Lisci están en el mismo escalafón que Atlético de Madrid y Elche, quienes también cuentan con 75 % de victorias.

Por detrás están el Athletic Club y el Espanyol también con 10 puntos, pero logrados en 5 jornadas, una más que los equipos mencionados anteriormente, es decir (60 % de victorias).

Está claro que todavía resta mucho, pero en los últimos años Osasuna se ha hecho fuerte con el calor su gente. Con Moreno, el equipo terminó como 6º mejor local (36/57 puntos). En cambio, Jagoba Arrasate no pudo dar con la tecla en El Sadar (17º) en su última campaña (23/57 puntos). En la 22/23, se finalizó con una 7ª posición (34/57 puntos) y en la 21/22 se cayó hasta la 19ª (22/57 puntos).

El próximo rival en casa será el Celta de Vigo, quien tres días antes juega Europa League contra el Niza en Galicia. Los de Claudio Giráldez tan solo han sumado dos puntos lejos de Balaídos en tres citas disputadas, lo que alienta a lograr una nueva alegría.