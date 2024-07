Osasuna no puede superar al Mirandés

Osasuna y Mirandés se repartieron un merecido empate a uno en Tafalla en el que no hubo ocasiones claras y en el que a los hombre de Vicente Moreno les costó encontrar con asiduidad la meta rival.

Osasuna - Mirandés Amistoso OSA 1 1 MIR Alineaciones Osasuna Herrera (Aitor Fernández, m. 46), Nacho Vidal (Areso, m. 46), Catena (Unai García, m. 46), Herrando (Moreno, m. 46), Bretones (Juan Cruz, m. 46): Javi Martínez (Moncayola, m. 46), Torró (Muñoz, m. 46), Moi Gómez (Yoldi, m. 46), Peña (Pablo Ibáñez, m. 46), Budimir (Raúl, m. 46), Arnaiz (Benito, m. 46). Mirandés Fernández (Luis López, m. 46): Arriola, Gabriel (Alutiz, m. 46), Garci, Lachuer (Goikoetxea, m. 46); Maiso, Órtiz (Gutiérrez, m. 46), Yidne, Postigo; Tomeo, Zárate (Reina, m. 46).

Osasuna dominó la primera mitad con la calidad de Javi Martínez y Moi Gómez en el centro del campo que no llegó a reflejar en el marcador con ocasiones claras de gol. El Mirandés mantuvo bien su lugar para no sufrir en el campo de la Peña Sport de Tafalla.

Ante Budimir pudo hacer gol, pero su remate se fue por arriba, mientras que Javi Martínez no estuvo rápido para armar su disparo con eficacia. El choque se fue 0-0 al descanso con unas gradas ansiosas de ver más espectáculo.

Llegan los goles

Nada más comenzar la segunda mitad, Iker Benito, recién ingresado en el campo, hizo el 1-0 con un zurdazo posterior a un córner. Ander Yoldi pudo ampliar la diferencia, pero su disparo se estrelló en el poste derecho de López. Un mal pase del autor del gol rojillo propició el empate burgalés por mediación de Yidne.

Osasuna no tuvo su mejor versión después del empate a cero de ayer ante el Huesca. Los chicos de Vicente Moreno deberán seguir poniéndose a tono para aproximarse a su estado óptimo.