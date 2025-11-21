Osasuna sigue mirando hacia la enfermería

Osasuna se ha ejercitado en Tajonar con varias ausencias a dos días de recibir a la Real Sociedad en un Sadar que espera ver vencer a su equipo después de cuatro jornadas.

El equipo dirigido por Alessio Lisci ha comenzado entrenando a puerta cerrada con ejercicios de activación y balón parado, en los que el italiano busca incidir, tanto en campo propio como en rival. Posteriormente, el equipo ha realizado el habitual fútbol tenis.

La entidad atraviesa una plaga de lesiones evidenciada sobre el césped. En las últimas cuatro jornadas, Osasuna ha perdido en tres ocasiones (Atlético de Madrid, Celta y Sevilla) y empatado en una (Real Oviedo).

Lucas Torró ha llevado a cabo trabajo parcial con el grupo dentro de su plan específico. En la sesión no han participado Valentin Rosier, Iker Benito, Jon Moncayola y Ante Budimir, que han continuado con sus respectivos trabajos de recuperación de sus lesiones. Raúl García de Haro pinta nuevamente como titular en la punta de ataque, mientras que Moncayola apurará este viernes sus opciones de llegar.

Tampoco ha estado presente Sheraldo Becker, quien disputó en la madrugada del miércoles un encuentro clasificatorio para el Mundial 2026 con Surinam.

Este viernes, Osasuna completará la preparación del encuentro liguero ejercitándose a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas. Posteriormente, Alessio Lisci comparecerá ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro.