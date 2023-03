Osasuna responde a la Federación y al 'CTA'

El club rojillo rechaza las explicaciones de la anulación del gol de Abde ante el Celta por "imprecisas e insuficientes" Osasuna ha hecho públicos los documentos recibidos por parte de ambas entidades

El pasado ocho de marzo Osasuna emitió y un comunicado a la Real Federación Española y al Comité Técnico de Árbitros "para pedir de manera formal una revisión tanto de la tecnología que da soporte al colectivo arbitral como de su protocolo de aplicación, así como de obtener una explicación sobre los procedimientos empleados a la hora de invalidar el gol a Ez Abde en el encuentro ante el Real Club Celta". Ahora el club navarro ha recibido una respuesta por parte de los organismos.

Osasuna ha hecho públicos los documentos que ha recibido por parte de las dos entidades y rechaza las explicaciones.

Este es el comunicado íntegro con la respuesta de Fran Canal, director general de Osasuna:

"<< Estimados Sres. Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, presidente del Comité Técnico de Árbitros y director del sistema de videoarbitraje del Comité Técnico de Árbitros,En el día de hoy, hemos recibido respuesta a la solicitud que desde el Club Atlético Osasuna se hizo el pasado 8 de marzo para realizar una profunda revisión del sistema de videoarbitraje que asiste al colectivo arbitral. La primera conclusión que extraemos de su misiva es que consideran que tal revisión no es necesaria, puesto que la misma no contiene ni una sola línea de la que se desprenda un ápice de autocrítica.Es nuestro deseo agradecer al Sr. Presidente del Comité Técnico de Árbitros su presteza para darnos respuesta el día después a recibir la comunicación, aunque el Gabinete de Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol haya considerado procedente esperar cuatro días más para darnos traslado.También nos gustaría aclarar al Sr. Medina Cantalejo que la solicitud oficial formulada por el Club Atlético Osasuna en primer lugar fue remitida a los destinatarios, entre los que él se encuentra, y posteriormente publicada en las plataformas de comunicación de la entidad. Aprovechamos esta cuestión para informarles de que, en aras de la transparencia que merecen los aficionados al fútbol, tanto la respuesta que nos han brindado como este nuevo escrito serán puestos a disposición de la opinión pública.Del mismo modo, les hacemos saber que nos resultan imprecisas e insuficientes las explicaciones aportadas sobre el procedimiento que supuso la anulación del gol de Ez Abde en el encuentro ante el Real Club Celta de Vigo. No nos satisfacen puesto que no dan respuesta a tres preguntas centrales en esta cuestión: ¿Se trazaron de forma correcta las líneas de fuera de juego en dicha acción? ¿La imagen divulgada por televisión es la que motivó la decisión del árbitro VAR? ¿El Comité Técnico de Árbitros considera que se tomaron de forma correcta las referencias empleadas para trazar las líneas de fuera de juego?Al Sr. Medina Cantalejo le sorprende que “se confíe más en un informe externo realizado sobre una captura de televisión que en las líneas generadas por el sistema empleado por la RFEF”. Cuando se cumple una semana de la acción en cuestión, ha sido puesta a disposición de la opinión pública una única imagen que si algo precisamente no favorece es la confianza en el sistema de videoarbitraje empleado. La confianza debe trabajarse y no reducirse a un mero acto de fe.El informe externo aportado por el Club Atlético Osasuna es claro a la hora de identificar la naturaleza del error producido, lo cual no ha sido rebatido por el Sr. Medina Cantalejo por más que en su escrito haya dedicado varios párrafos a otras cuestiones técnicas: “No hay desviaciones de líneas o verticales, lo que hay es un problema de criterio a la hora de escoger las referencias de ambos jugadores”, concluye la locución explicativa del Sr. Tellado en su informe audiovisual.Este informe, a través de un sistema de captura de movimiento, evidencia que las referencias morfológicas tomadas a los jugadores Javier Galán y Chimy Ávila no son idénticas, ya que en el caso del defensor del Real Club Celta de Vigo la referencia se escoge en la zona deltoidea, mientras que con el atacante del Club Atlético Osasuna la referencia adoptada se ubica en la región braquial. Es por ello que lo que solicitamos desde nuestra entidad es una aclaración de esta cuestión en concreto, que es capital para comprender si fue correcta la aplicación de la tecnología que asistía al árbitro de campo.También nos llama la atención que a nuestra pregunta sobre la diferencia de tiempo empleado para revisar los supuestos fueras de juego de Chimy Ávila ante el Real Club Celta de Vigo (53 segundos) y Kike Barja ante el Sevilla Fútbol Club (2 minutos y 52 segundos), la explicación del Sr. Medina Cantalejo sea que “en una jugada como esta (la de Chimy Ávila) con los dos jugadores claramente diferenciados y sin otros jugadores próximos, el procedimiento es relativamente sencillo y permite realizar la comprobación en un tiempo corto”.En el caso del gol anulado a Kike Barja no logramos apreciar dificultades visuales añadidas para que la revisión se extienda durante dos minutos más y, además, entendemos que hay un factor que convierte la acción en más sencilla de analizar, que el punto de referencia a tomar en el atacante del Club Atlético Osasuna y el defensor del Sevilla Fútbol Club, Fernando Reges, es el mismo: la punta de la bota. Se trata de una referencia más simple de ubicar que una localización en el brazo, donde es preciso acertar con el punto exacto en el mismo, lo cual no se hizo en la fugaz revisión de la acción de Chimy Ávila según el informe audiovisual que les fue remitido.Asimismo, nos causa perplejidad el cierre del escrito del Sr. Medina Cantalejo en el que nos recuerda que “no consentirán que se utilicen contra el colectivo arbitral expresiones que deslicen falta de profesionalidad o de preparación”, algo que consideramos victimista y absolutamente innecesario cuando desde el Club Atlético Osasuna en todo momento se ha respetado el trabajo de los árbitros y, además, se ha solicitado una revisión del uso de la tecnología, precisamente, para facilitar su labor. Imaginamos que esta alocución también habrá causado sorpresa en el Gabinete de Presidencia, que en su respuesta agradece a nuestra entidad “el tono” empleado.El Club Atlético Osasuna agradece la invitación cursada por la Real Federación Española de Fútbol para asistir a La Ciudad del Fútbol. Una invitación que nuestra entidad aceptará de forma gustosa si puede tener acceso a las imágenes y audio de la sala VOR de los 53 segundos que transcurrieron desde el gol de Ez Abde hasta su invalidación. Además, consideramos que sería beneficioso para todos los colectivos implicados y, en definitiva, para el fútbol español que este contenido fuese puesto a disposición de la opinión pública.Entendemos que es una petición sencilla y que saber cuáles fueron las imágenes a las que tuvieron acceso los colegiados para tomar la decisión, así como tener conocimiento de cómo se trazaron las líneas, nos ayudará a comprender el procedimiento llevado a cabo.No se nos ocurre mejor modo de materializar el propósito manifestado por el Gabinete de Presidencia en su carta: “Observar de forma directa la profesionalidad y pulcritud con la que trabajan día tras día los colegiados”.Les saluda atentamente,Francisco Canal FidalgoDirector general del Club Atlético Osasuna >>".