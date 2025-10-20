Osasuna renueva a la última perla de Tajonar, el 'oso navarro', con una cláusula para evitar sorpresas

Osasuna ha anunciado la renovación de Asier Osambela hasta el año 2029, dando un paso importante hacia su consolidación en el primer equipo tras debutar en la temporada 2023/24 con los rojillos. Mañana, a partir de las 13:00 horas, ofrecerá una rueda de prensa con motivo de su renovación en compañía del director deportivo del club, Braulio Vázquez.

La entidad navarra, mediante un vídeo con una curiosa comparación con el 'oso navarro' en sus canales de comunicación, ha hecho oficial la continuidad de uno de los canteranos más prometedores de Tajonar, quien terminaba contrato en junio del próximo año. Contará con una cláusula de 15 millones de euros.

El 20 de abril de 2024, Osambela cumplió el sueño de debutar en Primera División. Lo hizo en Vallecas, frente al Rayo, de la mano de Jagoba Arrasate. Aunque el resultado fue adverso para los rojillos, el partido marcó un antes y un después en la carrera del centrocampista, que pudo por fin estrenarse como profesional tras varias convocatorias previas con el primer equipo.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó en la pretemporada 2025/26. Elegido por Alessio Lisci como uno de los jugadores del filial para trabajar con la primera plantilla, Osambela sorprendió al cuerpo técnico. Ante la escasez de centrales, el técnico italiano decidió probarlo como zaguero, y el joven navarro no solo respondió, sino que se convirtió en una de las revelaciones veraniegas.

Su adaptación al centro de la defensa ha sido tan sólida que se ha ganado un hueco en los planes de Lisci desde el inicio de temporada. Hasta el momento ha participado en tres encuentros este año. Con esta renovación hasta 2029, Osasuna asegura la continuidad de un jugador polivalente, disciplinado y con una gran proyección. Osambela representa a la perfección el espíritu de Tajonar: talento, trabajo y capacidad para reinventarse cuando el equipo lo necesita.