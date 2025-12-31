Osasuna recupera más de 3 millones en los procedimientos judiciales contra exdirectivos

El Club Atlético Osasuna ha conseguido recuperar en los últimos años más de 3 millones de euros en diferentes procedimientos judiciales abiertos contra los anteriores gestores de la entidad, según anunció este martes la entidad navarra.

Este mes de diciembre, el club ha recibido del juzgado un pago de 223.000 euros correspondiente a la venta de un inmueble dentro de uno de los procedimientos que se siguen contra varios exdirigentes, explicó Osasuna en una nota.

En total, el club navarro ha conseguido recuperar 3.055.000 euros en cuatro procedimientos judiciales diferentes. En uno de ellos, que es el que ha generado el último ingreso de 223.000 euros, la cantidad recuperada suma casi 2 millones; en otro 580.000 euros, en otro 262.000 euros y en el último de ellos 250.000 euros.

Los cuatro suman los 3 millones mencionados anteriormente, cantidad que se ha ido ingresando en los últimos años. Además, el club espera recuperar alguna cantidad adicional por la suma de costas e intereses.

Osasuna finiquita la multa por delito fiscal

Además, el club ha zanjado en este mes de diciembre la multa de 1,4 millones que recibió en 2020 por delitos fiscales cometidos por directivas anteriores.

En concreto, el 15 de septiembre de 2020, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, mediante sentencia de conformidad, condenó al club al pago de 6,8 millones de euros por IVA e IRPF no declarado en los ejercicios fiscales 2010 a 2013 en cuanto a IVA y 2010 a 2012 en cuanto a IRPF.

Esta cantidad ya fue abonada en su día por el club, al que además se le impuso entonces una pena de multa de 1,4 millones de euros. Esta multa se fraccionó en 60 mensualidades, cuyo abono se inició en enero de 2021. Hoy, casi 5 años después de aquello, Osasuna ha abonado ya la totalidad de la multa con un último pago de 23.334 euros durante este mes.

Un esfuerzo de más de 50 millones

En poco más de una década, Osasuna ha conseguido darle la vuelta a la crítica situación que vivió con directivas anteriores y que estalló en 2014. A finales de ese año se aprobó en el Parlamento de Navarra la Ley de reestructuración de la deuda del club y Osasuna tuvo que entregar todo su patrimonio al Gobierno de Navarra a cambio de 43 millones de euros, que era lo que valían entonces las instalaciones de El Sadar y Tajonar.

Aun así, el club tuvo que hacer frente en momentos difíciles al pago de 10 millones de deuda adicionales, ya que la deuda total conocida de la entidad en aquel momento era de 53 millones y el patrimonio del club no alcanzaba a cubrirla por completo.

El club liquidó aquellos 10 millones de diferencia entre la deuda real y el valor de su patrimonio. Posteriormente, una nueva auditoría hizo aflorar otros 6,8 millones de deuda no reconocida en las cuentas por directivas anteriores, cantidad que también tuvo que abonar el club, junto a la multa de 1,4 millones de euros terminada de saldar en diciembre.

Con todo ello, Osasuna ha afrontado en esta década pagos superiores a 18 millones de euros, además de tener que entregar todo su patrimonio. Además de eso, el club ha sido capaz de recuperar 10,5 millones de euros del patrimonio que perdió en 2014.

Es decir, de los 43 millones de patrimonio que Osasuna entregó al Gobierno de Navarra, 10,5 millones ya han vuelto a manos del club o lo harán en los próximos meses. Esto es así porque de la última parcela adquirida en 2024 por 4 millones de euros ya se han pagado el IVA y dos plazos de 1 millón de euros y quedan pendientes, por tanto, dos pagos de 1 millón de euros en 2026 y 2027.

Además, durante estos diez años el club ha sido capaz también de invertir de sus recursos 23,3 millones de euros para remodelar el estadio de El Sadar, a pesar de que sigue siendo propiedad del Gobierno de Navarra.

Todo esto (pago de deuda, recuperación de patrimonio y remodelación de El Sadar) sitúa el esfuerzo del club por encima de los 50 millones de euros desde 2015 hasta hoy, resumen las mismas fuentes.