Osasuna quiere cerrar la renovación de Aimar Oroz

Osasuna continúa en la lucha por cerrar cuanto antes la renovación del finalista olímpico de fútbol Aimar Oroz, quien sigue en París con la selección española antes de reincorporarse a la dinámica de Vicente Moreno con su futuro en el aire.

A tan solo once días de comenzar el primer curso post Jagoba Arrasate, la mente de muchos osasunistas se centra ahora en saber cuándo se anunciará la continuidad del jugador más talentoso del equipo. Aimar, con contrato hasta 2026, disputará este viernes la final olímpica frente a Francia en el Parque de los Príncipes.

Una vez regrese a Pamplona, será momento de sentarse y firmar algo ya pactado entre ambas partes, su extensión de contrato y, por lo tanto, su continuación como estandarte rojillo. Esta mañana, el director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, ha contestado sobre el asunto de más interés en el club.

"Me envió mensajes a través de WhatsApp con él después de cada partido. Comentamos situaciones deportivas y nos reímos un poco. Está representando a Osasuna y jugando todos los partidos… por la derecha, izquierda. Le digo que aquí protesta por la posición, pero allí se adapta”, ha indicado en tono distendido Vázquez durante la rueda de prensa de renovación de Iker Benito hasta 2027.

Sobre el papel de Oroz en las olimpiadas, en las que ha mantenido un papel protagonista como titular, el gallego ha mostrado satisfacción: “Estamos muy contentos y a ver si consigue el oro porque es muy complicado. La selección francesa tiene un tremendo equipazo”.

“Esperamos a que vuelva para que la renovación, que está pactada, se lleve a cabo, y nada más”, ha afirmado con rotundidad, añadiendo haber rechazado “tres ofertas diferentes por él. Ya saben los demás equipos que no negociamos por Aimar”.

“Puede querer nuevas experiencias, no lo sé. Los mensajes que intercambio con él no me indican eso, pero prefiero ser cauto. Aunque quiera vivir nuevas experiencias que las viva con 30 y pico como David. Los canteranos están bien valorados y como estamos en Primera les podemos pagar unas fichas importantes para que ellos continúen”, ha finalizado sobre uno de los culebrones del verano en la capital navarra.