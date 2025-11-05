Osasuna: Punto de inflexión con un mensaje claro

Osasuna salió del Carlos Tartiere con un 0-0 que, más allá de cualquier debate sobre el estilo, se interpreta como un punto de inflexión. Es el primero que suman los rojillos a domicilio en lo que va de Liga después de cinco salidas sin premio y, sobre todo, corta la racha de dos derrotas ligueras consecutivas (1-0 en el Metropolitano y 2-3 ante el Celta en Pamplona). La fotografía de la clasificación invita a la prudencia y a la vez a la ambición: el equipo de Alessio Lisci queda a solo dos puntos de la zona de descenso, y visita el sábado (16.15 h) a un Sevilla que apenas le aventaja.

En Oviedo, recién ascendido y en puestos de descenso, Osasuna firmó su primera portería a cero fuera de casa, con un Sergio Herrera decisivo en momentos puntuales. La otra noticia positiva fue la reaparición de Aimar Oroz tras mes y medio de baja, un regreso que aporta creatividad y alternativa en tres cuartos para un equipo que necesita producir más en el último tercio.

El contexto reciente explica por qué el empate tiene valor: hasta el lunes, Osasuna había caído en todas sus salidas (Bernabéu, RCDE Stadium, La Cerámica, La Cartuja y Metropolitano), en ocasiones condicionado por errores propios o circunstancias de partido. El 0-0 rompe esa inercia, estabiliza la dinámica y ofrece una base desde la que construir. Ahora, el reto es dar continuidad: sumar fuera, reducir la distancia con los rivales de su liga y, si es posible, hacerlo en un duelo directo ante un Sevilla que transita en la misma franja de la clasificación.

A falta de grandes florituras, el mensaje es claro: el primer punto lejos de El Sadar vale por dos si el sábado llega acompañado de otro resultado positivo. La temporada entra en un tramo donde cada detalle cuenta y Osasuna, por fin, tiene un anclaje desde el que crecer.