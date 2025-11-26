Osasuna a puerta cerrada en El Sadar y con cuatro jugadores del Promesas

Osasuna ha llevado a cabo la segunda sesión de la semana con tres ausencias y la incorporación de hasta cuatro jugadores del Promesas que han completado la mañana sin contratiempos. La sesión se ha desarrollado a puerta cerrada en El Sadar y ha continuado la preparación del encuentro liguero ante el Mallorca con ejercicios de activación, evoluciones y plan de partido, con el que mejorar la puesta en escena vista ante la Real Sociedad.

No han participado ni Valentin Rosier ni Iker Benito, que han seguido con sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Ante Budimir ha llevado a cabo su plan de trabajo programado. El croata sigue tocado y es duda para visitar a los bermellones, a pesar de tener minutos ante los donostiarras. Los jugadores de Osasuna Promesas Ansó, Garin, Mikel Serrano y Aimar Bonel han completado la sesión con el primer equipo.

Osasuna continuará con la preparación del encuentro ante el Mallorca ejercitándose mañana en Tajonar en una sesión en la que la primera parte se desarrollará a puerta cerrada y, a partir de las 11:20 horas, será a puerta abierta. El entrenamiento del viernes será a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas.