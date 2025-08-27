Osasuna ya prepara el 'asalto' al Espanyol con un regreso esperado

Osasuna se ha ejercitado en Tajonar con todos sus efectivos disponibles para visitar al Espanyol el próximo domingo (19:30 horas). Después de la victoria del pasado fin de semana ante el Valencia, los de Alessio Lisci buscan su primera victoria a domicilio después de la polémica derrota en la primera jornada ante el Real Madrid (1-0).

Para el duelo, el técnico italiano podrá contar con todos los jugadores disponibles para la convocatoria. Alessio Lisci ha dirigido una sesión en base a ejercicios de activación, juego de progresión, centros laterales y fútbol reducido frente a una numerosa cantidad de aficionados presentes en Tajonar. Tras el día libre, el equipo aumentará mañana en ritmo para llegar a punto a la cita del RCDE Stadium. El técnico italiano ya tiene sus cuchillos bien afilados.

Iker Benito, jugador que ya tuvo a sus órdenes en el Mirandés, se prepara para su vuelta a la actividad competitiva. El carrilero ya ha estado trabajando durante esta mañana a pleno rendimiento con el resto de sus compañeros. El lateral cayó lesionado en julio en el encuentro amistoso ante la Real Sociedad en el que los rojillos perdieron por 4-1. Las pruebas confirmaron una lesión ligamentosa en el tobillo izquierdo sin lesión ósea asociada. Un mes después, el futbolista se ha puesto a las órdenes de Lisci desde este lunes y podría entrar en la lista del próximo domingo.

Lisci ha repetido las pruebas con Moncayola como carrilero izquierdo (ya le salió bien ante el Valencia) - Abel Bretones cumplirá su segundo partido de sanción - , y Kike Barja se ha tenido que retirar al final del entrenamiento tras completar sin problemas la primera parte de la sesión con el grupo.

La plantilla del conjunto rojillo se ejercitará mañana a puerta cerrada en El Sadar, mientras que viernes y sábado culminará la preparación del encuentro ante el Espanyol con dos entrenamientos a puerta abierta en Tajonar desde las 11:00 horas.