Osasuna planta cara al Nápoles, pero encaja su primera derrota del verano

Osasuna sufrió su primera derrota de la pretemporada al caer por 2-1 ante el Nápoles en el amistoso de mayor exigencia del verano, tras plantar cara al subcampeón de la Serie A y poner emoción al tramo final con un gol de Ante Budimir desde el punto de penalti.

El equipo navarro comenzó bien ante el rival más exigente de la pretemporada, tratando de cuidar el balón y llevar la iniciativa. En el minuto 7, Moi Gómez aprovechó un rechace en la frontal tras un centro de Rubén García, aunque su disparo se marchó desviado. Poco después, Anguissa probó con un lanzamiento raso que salió fuera.

El Nápoles empezó a encontrar peligro por el costado derecho navarro, donde Spinazzola se mostró especialmente incisivo. Sus continuas incursiones obligaron a Osasuna a multiplicar las ayudas para contener al italiano.

Precisamente, una aparición de Spinazzola terminó en el 1-0. El lateral puso un centro al segundo palo y Politano, sin oposición, remató con calidad para adelantar al conjunto italiano, actual subcampeón de la Serie A, que hoy no contó con Kevin De Bruyne ni Romelu Lukaku.

Osasuna pudo reaccionar antes del descanso. Un gran centro de Rubén García encontró a Raúl García, cuyo remate se marchó alto por muy poco, dejando a los rojillos a centímetros del empate.

Ya en la segunda mitad, Lucca ganó la pugna a Herrando, se hizo con el balón y definió con contundencia ante la meta rojilla para firmar el 2-0. Los de Massimiliano Allegri llevaron la voz cantante gracias a la calidad de sus futbolistas. La mejor respuesta rojilla llegó con un disparo alto de Kike Barja tras una acción por la banda izquierda iniciada por el capitán.

En el minuto 64 debutó Jonathan Dubasin, con la intención de aportar verticalidad al conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis. Cinco minutos después, el colegiado decretó pena máxima y Budimir, especialista desde los once metros, transformó el 2-1 para dar esperanzas a los suyos.

Después, Osasuna logró hacerse con algo más de posesión. Anai Morales y Echegoyen volvieron a demostrar que Tajonar puede aportar talento al primer equipo esta temporada. Finalmente, Osasuna encajó su primera derrota de la pretemporada después de tres victorias consecutivas ante Racing de Santander, Ipswich Town y Norwich City, en la última semana de preparación antes de cerrar el verano este sábado en El Sadar frente al Al-Ain.

Ficha técnica

2 - Nápoles: Meret (Milinkovic-Savic, m. 46), Di Lorenzo (Mazzocchi, m. 46), Rrahmani (Obaretin, m. 46), Marianucci (Garofalo, m. 72), Spinazzola (Olivera, m. 46); Anguissa (Barido, m. 72), Lobotka (Prisco, m. 63), Folorunsho (Vergara, m. 46), Politano (Lang, m. 46); Hojlund (Lucca, m. 46), Giovane (Alisson, m. 46).

1 - Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Santos, m. 75), Catena (Dubasin, m. 65), Herrando (Kepa, m. 75), Abel Bretones; Moncayola (Osambela, m. 65), Iker Muñoz (Boyomo, m. 65), Moi Gómez (Barja, m. 50), Aimar (Budimir, m. 50), Rubén García (Echegoyen, m. 65) y Raúl García (Anai Morales, m. 65).

Goles: 1-0, Politano (m. 27); 2-0, Lucca (m. 53); 2-1, Budimir (m. 69, de penalti).

Árbitro: Ruben Alberto Arena, asistido por Vittorio Di Gioia y Gianluca Grasso. Amonestó a Anguissa.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Teófilo Patini (Italia), ante 7.220 espectadores.