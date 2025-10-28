Osasuna mira a la Copa tras la derrota ante el Celta: toca lamerse las heridas

Osasuna ha completado la primera sesión de la semana con la vista puesta en el duelo copero del miércoles en Mallorca, donde tratará de olvidar la primera derrota de la temporada en casa encajada este domingo contra el Celta.

Los hombres de Alessio Lisci ya preparan el partido que el miércoles disputarán frente al Sant Jordi balear en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

La sesión de este pasado lunes ha tenido a los jugadores divididos en dos grupos en función de los minutos disputados. Los titulares han completado trabajo regenerativo, mientras que el resto han hecho trabajo compensatorio.

Con Juan Cruz ya integrado tras tener minutos en la segunda mitad, Aimar y Valentin Rosier han proseguido con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones. Aimar Oroz sigue sin estar disponible y habrá que ver si llega al duelo liguero del próximo lunes en Oviedo. El equipo echa de menos su calidad, viendo reducido su caudal ofensivo durante el último mes y medio.

El equipo se ejercita hoy a las 11:00 horas a puerta abierta en Tajonar.#SantJordiOsasuna pic.twitter.com/H08ArUQ7z3 — C. A. OSASUNA (@Osasuna) October 28, 2025

Este martes, el equipo llevará a cabo la última sesión a puerta abierta preparatoria para el duelo copero. A las 13:00 horas, Alessio Lisci comparecerá ante los medios de comunicación.