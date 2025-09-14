Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Osasuna se lleva la segunda victoria del curso

Los de Alessio Lisci dominaron al Rayo Vallecano en el Sadar (2-0)

Raúl García de Haro celebra su gol

Raúl García de Haro celebra su gol / Villar Lopez

Osasuna logró dominar al Rayo Vallecano para llevarse la victoria (2-0) gracias a los tantos de Raúl García de Haro e Iker Benito que tumbaron a un cuadro rayista que no pudo hacer frente al muro rojillo.

El marcador se movió muy rápido. Centro de Boyomo desde la derecha que tocó en un jugador rival antes de llegar hasta el segundo palo. Ahí estaba Raúl García de Haro, quien estiró su pierna para cazar la pelota en el minuto 15.

Ya en la segunda mitad, Osasuna mantuvo a raya a los visitantes ante el asedio de los Íñigo Pérez. Una contra terminó en el gol de Iker Benito que a la postre fue el definitivo. Victoria para Osasuna, su segunda de la temporada.

