Osasuna inicia la semana con Budimir al margen

Osasuna ha regresado este martes a los entrenamientos tras la derrota ante la Real Sociedad, con Budimir al margen del grupo y con la mirada puesta en el choque liguero del sábado en Mallorca, cita que afrontará como una ocasión frenar en seco el mal momento por el que atraviesa.

Después de guardar descanso el lunes, el conjunto rojillo se ha ejercitado en una sesión a puerta abierta en Tajonar con ejercicios de activación en el gimnasio, conservación, transiciones y fútbol reducido.

En la sesión no han participado ni Valentin Rosier ni Iker Benito que han continuado con sus respectivos procesos de recuperación. Por su parte, Ante Budimir ha llevado a cabo su plan de trabajo programado. El croata está entre algodones y espera ser de la partida inicial al contar con tres sesiones más por delante para recuperase del todo.

Han participado en la sesión los jugadores de Osasuna Promesas Stamatakis, Xabi Garín, Mikel Ansó, Bruno y Aimar Bonel. Herrando podría entrar en el once ante la ausencia de un Catena que cumplirá ciclo de amonestaciones.

El equipo rojillo volverá a entrenarse este miércoles en una sesión a puerta cerrada en El Sadar para continuar con la preparación del encuentro ante el Mallorca. El jueves, la primera parte de la sesión se desarrollará a puerta cerrada en Tajonar y, a partir de las 11:20 horas, será a puerta abierta. Además, el entrenamiento del viernes será a puerta abierta en Tajonar a partir de las 11:00 horas.