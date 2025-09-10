LALIGA
Osasuna ilusiona en la construcción del 'Futuro Tajonar': Un proyecto de 18 millones con un nuevo estadio
El objetivo de Osasuna es finalizar la ampliación de la ciudad deportiva en la temporada 2027/28
EFE
Osasuna ha comenzado una nueva fase del 'Futuro Tajonar' con la limpieza de la parcela de 166.624 metros cuadrados que ya es propiedad del club, antes de ponerse con el movimiento de tierras del mismo. El trabajo de desbrozamiento es el punto de partida del grueso de las actuaciones en una obra cuya duración se prolongará veinticuatro meses, aproximadamente.
Hace un año, la junta directiva de Osasuna presentó ‘Futuro Tajonar’. Entonces, se señaló septiembre del 2025 como inicio del grueso de las obras tras un período en el que era necesario trabajar en el anteproyecto, proyecto y obtención de permisos de la mano de OFS Architects, el equipo de arquitectura encargado de la dirección de la obra y que ya trabajó junto al club en la reforma de El Sadar.
En paralelo a esta actuación, el proyecto ‘Futuro Tajonar’ también avanza con la construcción anticipada de dos nuevos campos de hierba artificial. La entidad pretende tener estos campos operativos en la primera semana de octubre.
Esta medida adoptada por la junta directiva el pasado junio permitirá responder en la presente campaña a la creciente demanda de espacios resultante del incremento de la estructura del fútbol base masculino y femenino, clubes convenidos, tecnificaciones y selecciones de la Federación Navarra de Fútbol.
Asimismo, desde el 26 de mayo se llevaban realizando actuaciones en la parcela que albergará el parking que será construido para el público y el cual tendrá capacidad para alrededor de 600 vehículos. En los próximos meses se dará forma a las diferentes plataformas sobre las que se asentarán el estadio, el edificio del primer equipo y oficinas, y los campos de entrenamiento.
El proyecto, con un desembolso de 18 millones de euros, se destinará a la construcción de un estadio, dos campos de hierba natural, otros dos de hierba artificial y un edificio de dos plantas en las que tendrá cabida el trabajo diario del primer equipo y la actividad de oficinas del club. El estadio servirá para que tanto Osasuna Femenino como Osasuna Promesas disputen allí sus partidos como local y tendrá dos graderíos y capacidad de 2.800 espectadoreses. El proyecto deja planteada una futura ampliación que prevé la construcción de una tribuna en cada uno de los fondos para elevar la capacidad total hasta los 5.000 espectadores.
Futuras instalaciones del 'Nuevo Tajonar'
- Estadio de Tajonar de hierba natural con aforo de 2.800 espectadores
- 2 campos hierba natural
- 2 campos hierba artificial
- Gimnasio
- Vestuario del primer equipo
- Zona médica
- Zona de trabajo del cuerpo técnico del primer equipo
- Hidroterapia
- Sala audiovisual para trabajo táctico
- Comedor y cocina
- Almacenes
- Oficinas del área administrativa del Club
- Sala de prensa y eventos
- Sala de juntas
- Despacho del presidente
- Bar/cafetería social
- Aparcamiento privado con 75 plazas
- Aparcamiento público con 600 plazas
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Comunicado médico oficial: el Barça confirma la lesión de Frenkie de Jong
- Gavi evita el quirófano
- Barça-Palmeiras, en directo: resultado y goles en vivo de las semifinales del Mundial Sub-18
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- Lección de vida: cuando robar un regalo deportivo a un niño acaba por arruinar tu reputación
- Ancelotti guarda silencio en el 'escándalo Raphinha