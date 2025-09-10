Osasuna ilusiona en la construcción del 'Futuro Tajonar': Un proyecto de 18 millones con un nuevo estadio

Osasuna ha comenzado una nueva fase del 'Futuro Tajonar' con la limpieza de la parcela de 166.624 metros cuadrados que ya es propiedad del club, antes de ponerse con el movimiento de tierras del mismo. El trabajo de desbrozamiento es el punto de partida del grueso de las actuaciones en una obra cuya duración se prolongará veinticuatro meses, aproximadamente.

Hace un año, la junta directiva de Osasuna presentó ‘Futuro Tajonar’. Entonces, se señaló septiembre del 2025 como inicio del grueso de las obras tras un período en el que era necesario trabajar en el anteproyecto, proyecto y obtención de permisos de la mano de OFS Architects, el equipo de arquitectura encargado de la dirección de la obra y que ya trabajó junto al club en la reforma de El Sadar.

En paralelo a esta actuación, el proyecto ‘Futuro Tajonar’ también avanza con la construcción anticipada de dos nuevos campos de hierba artificial. La entidad pretende tener estos campos operativos en la primera semana de octubre.

Esta medida adoptada por la junta directiva el pasado junio permitirá responder en la presente campaña a la creciente demanda de espacios resultante del incremento de la estructura del fútbol base masculino y femenino, clubes convenidos, tecnificaciones y selecciones de la Federación Navarra de Fútbol.

Osasuna inicia el grueso de las obras del proyecto ‘Futuro Tajonar’.#FuturoTajonar | #EtorkizunekoTaxoare — C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 8, 2025

Asimismo, desde el 26 de mayo se llevaban realizando actuaciones en la parcela que albergará el parking que será construido para el público y el cual tendrá capacidad para alrededor de 600 vehículos. En los próximos meses se dará forma a las diferentes plataformas sobre las que se asentarán el estadio, el edificio del primer equipo y oficinas, y los campos de entrenamiento.

El proyecto, con un desembolso de 18 millones de euros, se destinará a la construcción de un estadio, dos campos de hierba natural, otros dos de hierba artificial y un edificio de dos plantas en las que tendrá cabida el trabajo diario del primer equipo y la actividad de oficinas del club. El estadio servirá para que tanto Osasuna Femenino como Osasuna Promesas disputen allí sus partidos como local y tendrá dos graderíos y capacidad de 2.800 espectadoreses. El proyecto deja planteada una futura ampliación que prevé la construcción de una tribuna en cada uno de los fondos para elevar la capacidad total hasta los 5.000 espectadores.

Futuras instalaciones del 'Nuevo Tajonar'