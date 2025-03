Osasuna, hay vida más allá del Barça y la impugnación: del vacile de Sancet al "no somos de echar entrenadores"

Parece que las aguas vuelven a su cauce en una ciudad tan frenética como Pamplona. Los últimos días en El Sadar (y en Montjuïc) no han sido de buen trago para los rojillos, que han visto como su equipo pasaba de sufrir un repaso a manos del Barça de Flick a protagonizar una innecesaria pataleta en los despachos para tratar de impugnar el partido. El caso parece que no va a prosperar, y no le hace ningún bien a un equipo que ya suficiente tiene con lo suyo y que vive una crisis de resultados preocupante bajo la batuta de Vicente Moreno.

Después de la clara derrota sufrida en Montjuïc, con posterior lío con Iñigo Martínez como protagonista, a Osasuna le tocaba visitar San Mamés con la necesidad de rascar algo positivo. Y contra todo pronóstico, los rojillos volvieron a desesperar a un Athletic Club que ya sufrió la eliminación en octavos de Copa del Rey a manos de Budimir y Aimar Oroz (2-3). Con menos brillo esta vez, los de Vicente Moreno plantaron una muralla inexpugnable para Nico Williams y para un Ernesto Valverde rendido en la banda.

Resumen, goles y highlights del Athletic Club 0-0 Osasuna de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Esta vez fue Aitor Fernández el responsable de calcar el papel de Sergio Herrera y rescatar a su equipo con paradas imposibles para mantener el 0-0 en el marcador y sumar una imbatibilidad como visitante 106 días después. Osasuna volvió a quedarse sin gol por segundo partido consecutivo y sin victoria: ya van 17 partidos sin ganar y 13 empates en lo que va de Liga, más que ninguno de los 20 equipos. Siete puntos por encima del descenso tras un empate que calma los ánimos pero no la postura de la afición, que en su mayoría exige mucho más a Vicente Moreno. La palabra dimisión no es ninguna novedad.

BRAULIO AVISÓ EN LA PREVIA

En medio de todo el ruido, Braulio Vázquez no tuvo ni que esperar al resultado final del partido para dejar clara la postura del club. El director deportivo de Osasuna, acostumbrado ambientes tensos, respondió tajantemente a la pregunta del ahora comentarista Gaizka Toquero sobre la continuidad de Vicente Moreno. Antes de defender al técnico de Massanassa, recordó un precedente en el que defendieron a capa y espada a Jagoba Arrasate cuando el equipo atravesaba una muy mala racha. En aquel entonces le salió bien la jugada.

"Es obvio que estamos en una mala racha, pero lo importante es revertirla y nosotros no somos de echar entrenadores. Tratamos de estar encima del entrenador y no sólo de él, sino también de los jugadores, a los que se les puede exigir más porque tenemos buenos futbolistas para salir de donde estamos", aclaró Braulio. No fue una defensa a ultranza de la labor de Vicente Moreno, pero sí una maniobra para quitarle presión de encima.

EL VACILE DE SANCET

Lo más interesante del partido pasó fuera del terreno de juego. Oihan Sancet, quien extrañamente fue convocado por Ernesto Valverde pero vio todo el partido desde el banquillo, se encontraba en una posición poco habitual y buscó una manera de matar los minutos. La víctima fue Jesús Areso, un jugador que por cierto han relacionado con un posible traspaso al Athletic Club. El velocísimo lateral derecho rojillo, que pasó una y otra vez por delante del banquillo local, fue llamado por Sancet. Las cámaras de 'DAZN' captaron la escena:

Ante la sorpresa de sus compañeros, el '8' de los 'Leones' advirtió a su rival de que no tenía espinilleras puestas para proteger sus tibias, e incluso se ofreció a dejarle las suyas. Una técnica de vacile para distraer al futbolista rojillo, que acostumbra a llevar las medias muy bajas. Ambos, por cierto, compartieron vestuario en las categorías inferiores del Athletic y en el Cadete de Osasuna.