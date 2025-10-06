Osasuna se hace fuerte a través de su defensa

Osasuna es, junto a Villarreal, Betis y Alavés, el equipo menos goleado de la categoría con 8 goles, cifra que le ha permitido irse al parón en la zona media de la clasificación antes de visitar al Atlético de Madrid.

La pretemporada rojilla dejó una cosa clara. Alessio Lisci llegaba a Pamplona con la intención de construir un equipo atractivo y ofensivo, pero asentando las bases desde la zaga, con cinco jugadores que están logrando buenos registros en su misión.

Hasta la fecha, los de Tajonar han dejado su puerta a cero en dos ocasiones (Valencia y Rayo Vallecano), con sendas victorias 1-0 y 2-0, respectivamente. En cuatro partidos, Osasuna tan solo ha encajado un gol. Estos fueron en el 1-0 ante Real Madrid y Espanyol, en el 1-1 ante el Elche, y en el 2-1 del otro día ante el Getafe.

El resto de goles registrados en su propio metan llegaron en la derrota en Villarreal (2-1) y la de Sevilla ante el Betis (2-0). De todos ellos, el 75 % han sido dentro del área, mientras que (2) han sido de fuera. El equipo ha recibido 107 disparos a puerta, siendo 36 entre los tres palos.

Los cinco más habituales en la línea de cinco han sido Valentin Rosier (7 jornadas, 573 minutos), haciendo olvidar a Jesús Areso en una posición vital como es la de carrilero diestro. En el otro lado, Abel Bretones, en su segundo año en la máxima categoría, está acaparando muchas miradas. Su golazo ante el Getafe del otro día fue el premio a seis jornadas jugadas, con 540 minutos.

Tras Sergio Herrera, Enzo Boyomo y Alejandro Catena, lo han jugado todo. El camerunés, siempre en el radar de muchos equipos, ha participado en las ocho jornadas, con 718 minutos, al igual que el madrileño, quien el otro día marcó el tanto definitivo ante los azulones para olvidar de la mejor manera su error ante el Betis.

En el lado izquierdo de la defensa, Juan Cruz parece haberse impuesto sobre Jorge Herrando. 478 minutos en 7 jornadas para el número ‘3’. Por su parte, el de Campanas ha visto su participación reducida a 193 minutos en 5 citas.

Estos son los defensores con los que cuenta Osasuna hasta, por lo menos, el mercado invernal. Jon Moncayola, multiusos para Jagoba Arrasate y Vicente Moreno, sigue haciendo lo propio con el técnico italiano. Ha jugado como carrilero izquierdo, diestro y en todo el centro del campo. Es el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos (707).

A estas alturas de la temporada pasada, el Osasuna de Moreno había encajado 13 goles, por los 8 de Lisci, lo que habla de la mejora defensiva. Ahora, el preparador romano deberá profundizar en su idea de juego, mejorando las cifras a domicilio, lo que dista de las tres victorias y un empate cosechadas en un estadio de El Sadar que les está dando vida.

Duodécima posición y 10 puntos para un equipo que el sábado 18 de octubre visitará al Atlético de Madrid, con la intención de lograr la primera victoria lejos de Pamplona, reto complejo que Lisci acepta con ilusión.