Osasuna, a la espera de un 'clausulazo' del Athletic por Areso que no llega

El futuro de Jesús Areso sigue siendo una incógnita. Los rumores de su salida de Club Atlético Osasuna este verano siguen siendo muy fuertes pero han bajado considerablemente en las últimas semanas, cuando se daba por hecho su fichaje por el Athletic Club. Su cláusula, de 12 millones de euros, es innegociable y en el club rojillo no están dispuestos a rebajar ni un euro para dejar salir a un jugador que termina contrato el próximo verano. La renovación de Nico Williams por el conjunto de Ernesto Valverde ha podido enfriar una operación que sigue en 'stand by'.

El Athletic no termina de cerrar las negociaciones con el lateral de Cascante, a quien le salen cada vez más pretendientes. El interés del Atlético de Madrid es palpable desde hace semanas, y sigue siendo su futbolista objetivo para reforzar la posición de lateral derecho. Según apuntan desde Pamplona, recientemente se ha sumado un equipo extranjero a la puja, y la primera intención del jugador de quedarse cerca de Navarra podría cambiar en caso de no avanzar el 'plan A' de Bilbao.

Areso, por cierto, llegó en 2012 a Osasuna en etapa infantil y como tantos otros jóvenes talentos formados en Tajonar, recaló en el Athletic Club tras el pago de la cláusula de 450.000 euros para incorporarle al equipo filial en 2017. Su etapa en San Mamés no fue sencilla, y no llegó a debutar con el primer equipo: estuvo sin jugar el último año en el filial al negarse a renovar su contrato y se marchó libre a su club de origen, Osasuna. Ahora en Bilbao quieren borrar este huella y empezar de cero.

LA CLÁUSULA, POR PAGAR

A día de hoy, en Osasuna siguen teniendo pocas esperanzas de que siga la próxima temporada, pero no se descarta otro giro de guion. Mientras el Athletic siga sin mover ficha por Areso y pague definitivamente los 12 millones de su cláusula, el jugador va a trabajar con normalidad junto a sus compañeros a la espera de resolver su situación: lo que parece clarísimo es que no va a renovar, y en caso de no salir este verano sería agente libre en junio de 2026.

Jesús Areso, en el duelo ante el Barça / EFE

A falta de una semana para el retorno a los entrenamientos, los jugadores del Club Atlético Osasuna han comenzado a someterse a las pertinentes pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada. Lo han hecho en la Clínica Universidad de Navarra, por donde esta mañana han pasado Herrando, Torró, Iker Muñoz, Kike Barja, Aimar, Moncayola y el propio Areso, ajeno a cualquier especulación sobre su futuro.

Estos futbolistas han conformado la primera tanda de jugadores que se ha sometido a las pruebas médicas. El martes 8 de julio será el turno de la segunda tanda de jugadores, mientras que, un día después, el 9 de julio, será la tercera y última antes del inicio de la pretemporada. El viernes 11 de julio, tendrá lugar la primera sesión de trabajo a las órdenes del nuevo técnico Alessio Lisci.