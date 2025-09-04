Osasuna derrota al Athletic y se proclama campeón de la Euskal Herria Txapela

Club Atlético Osasuna es es el nuevo campeón de la Euskal Herria Txapela 2025 (0-1). Este trofeo, que tiene un valor simbólico, se disputa desde el año 2017 entre los clubes de fútbol vascos de la Comunidad Autonómica Vasca y la Comunidad Foral de Navarra y esta ha sido su novena edición. La final se ha disputado en el estadio de Lasesarre (Barakaldo), con una presencia notable de aficionados en las gradas.

El torneo funciona de la siguiente manera: en base a los resultados de los derbis vascos de LaLiga de la pasada temporada se realiza una clasificación, de la que salen los dos finalistas. El pasado año el Athletic (el equipo más laureado con tres títulos) lideró la tabla con 12 puntos, seguido de Osasuna, por mejor diferencia de goles respecto al Alavés. De ahí que fueran los dos finalistas.

La temporada pasada el Athletic levantó el título frente a Osasuna en Lasesarre con un triunfo por 2-1 gracias a los goles de Álvaro Djaló e Iñaki Williams, en un partido que a diferencia de este se disputó un 8 de agosto, todavía en pretemporada. Más de un año después, el conjunto rojillo ha logrado 'vengarse' para salir campeón por tercera vez en esta competición (2021, 2023, 2025). Empata así al Athletic Club, quien hasta ahora era el máximo laureado (2018, 2022, 2024).

MÁS QUE UN AMISTOSO

Ninguno de los dos equipos quería regalar un partido que fue mucho más que un amistoso. Había un título en juego, y en un Athletic - Osasuna no hay amistades que valgan. Dando la oportunidad a hombres menos habituales y sin los internacionales en el once, Ernesto Valverde y Alessio Lisci salieron al campo con ganas de dominar. Moi Gómez dio el susto en el arranque del encuentro al tener que ser sustituido por Aimar Oroz fruto de unas molestias físicas (21'). Rubén García tendría la primera realmente clara del partido en el minuto 22', con una falta al borde del área que obligó a Álex Padilla a sacar el balón a la altura de la escuadra.

Rubén García, en una acción del partido / @Osasuna

Cinco minutos más tarde tendría una oportunidad similar Unai Gómez, aunque este la estrelló contra la barrera. Aitor Fernández le negaría el tanto a Nico Serrano con una gran parada en un mano a mano. Nico Serrano volvería a tener una ocasión clarísima en el 35' con un zapatazo durísimo que hizo temblar el larguero y a los jugadores de Osasuna, hoy vestidos de verde, en un asedio de ocasiones antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Alessio Lisci daría entrada a Lucas Torró dejando en el banquillo a Moncayola. Iker Benito, con ganas de fiesta, se pegó una carrera que culminó con un recorte y un disparo de zurda que a punto estuvo de colarse por la escuadra (56'). El Athletic, sin embargo, no se quedaba atrás y respondía con oportunidades claras frustradas por un gran Aitor - uno de los mejores de Osasuna -. Valverde dio minutos a los jóvenes e incluso hizo una modificación en portería, cambiando a Padilla por el canterano del Bilbao Athletic Mikel Santos (67'). En Osasuna entraron Catena y Víctor Muñoz.

Tras unos minutos de incertidumbre, el momento decisivo llegaría tras un disparo de Barja dentro del área rechazado a duras penas por Mikel Santos y una serie de rebotes terribles con un larguero incluido que acabó resolviendo Osambela empujando el balón a la red (76'). 0-1. El Athletic se lanzó con todo al ataque en busca de un empate 'in extremis'. Víctor Muñoz tuvo la sentencia con un disparo de fuera del área (87') que esta vez sí sacó con contundencia el guardameta rojiblanco. Jesús Areso, que no contó con minutos en el partido, se acercó a charlar con sus excompañeros tras el pitido final.