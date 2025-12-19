Osasuna se centra en la 'final' ante el Alavés sin margen de error

El Club Atlético Osasuna ha regresado al trabajo en Tajonar tras la exigente victoria lograda este miércoles ante el Huesca (2-4) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que les permite aparcar esta competición hasta mediados de enero para centrarse en la Liga.

Un triunfo que permitió cumplir el objetivo de avanzar de ronda, aunque no sin sufrimiento, en un encuentro que volvió a poner a prueba la capacidad competitiva del equipo dirigido por Alessio Lisci.

Como es habitual después de un partido, la sesión ha tenido un marcado carácter regenerativo, con especial atención a la recuperación física de los jugadores que acumularon más minutos en El Alcoraz. En el capítulo de ausencias, Iker Benito ha continuado con su proceso de recuperación de la lesión de rodilla que le mantiene al margen del grupo. Además, Boyomo no ha participado en la sesión al encontrarse concentrado con la selección de Camerún para la disputa de la Copa África, una baja sensible que obliga a reajustar piezas en el entramado defensivo.

El calendario no concede tregua y Osasuna apenas dispone de tiempo para preparar el duelo ante el Deportivo Alavés, un choque con muchísimo en juego. El equipo rojillo buscará corroborar las buenas sensaciones mostradas en la penúltima jornada ante el Levante y dar continuidad a una dinámica positiva que aporte confianza y oxígeno en la clasificación.

El encuentro del sábado en El Sadar se presenta como una auténtica final anticipada. Un resultado negativo podría devolver al equipo al pozo antes de afrontar un exigente inicio de año, con la visita del Athletic Club programada para el próximo 3 de enero.