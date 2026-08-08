Osasuna cae en la última prueba del verano y deja dudas

Preocupante imagen de Osasuna que, a una semana del inicio de Liga, cayó ante el Al-Ain tras completar un partido muy pobre, con un único disparo en todo el encuentro, perdiendo además por lesión a Raúl Moro en el minuto 84.

Osasuna afrontó ante el Al-Ain su último partido de pretemporada con la intención de dejar buenas sensaciones ante su afición. Los de Luis Miguel Ramis comenzaron dominando la posesión, con Moncayola, Rubén García y Aimar Oroz llevando el peso del juego sobre un césped muy húmedo.

A partir del minuto 15, los rojillos dieron un paso atrás y permitieron al conjunto emiratí hacerse con el control. El primer disparo de Osasuna llegó en el minuto 28, por medio de Aimar, pero el Al-Ain respondió con un cabezazo de Rahimi que ya avisaba del peligro visitante.

Antes del descanso, Rahimi volvió a ser protagonista. El delantero marroquí aprovechó un rápido contragolpe, recortó a Catena y batió a Osasuna con un disparo a placer para poner el 0-1. Osasuna se marchó al vestuario por debajo en el marcador y con la sensación de no haber encontrado su mejor versión en una primera mitad que comenzó dominando y terminó con el Al-Ain llevando la iniciativa.

Ramis movió el banquillo y Raúl Moro se echó el equipo a la espalda. El catalán fue el principal argumento ofensivo de Osasuna y llegó a estrellar un balón en el larguero, amenazando la meta rival.

El Al-Ain fue a menos con el paso de los minutos, hasta el punto de no generar su primer ataque claro hasta que restaban apenas 20 minutos para el final. Aun así, Osasuna no estuvo bien y fue incapaz de aprovechar la situación para imponer su juego.

Y cuando peor parecía estar el rival, llegó el golpe. Jonatas Santos ejecutó a Osasuna tras aprovechar un error en la salida de balón. Un fallo que terminó condenando a los rojillos.

-Ficha técnica

0 – Osasuna: Herrera; Arguibide (Kepa, m. 73), Catena, Herrando (Boyomo, m. 46), Bretones (Bonel, m. 84); Iker Muñoz (Barja, m. 64), Moncayola (Torró, m. 64); Rubén García (Moro, m. 46. Santos, m. 84), Moi Gómez (Dubasin, m. 64), Aimar Oroz (Osambela, m. 64); Budimir (Raúl, m 46).

2- Al Ain: Khalid Eisa; Rafael Vela, Benkhaleq, Alejandro Romero, El Houssine Rahimi, Ratnik, Palacios, Soufiane Rahimi, Rabia, Niang y Traore.

Goles: Rahimk, 0- 1 (m. 45), Santos 0-2 (m. 73).

Árbitro: Jon Ander González, Judith Romano, Ignacio Alonso.

Incidencias: Partido amistoso disputado en El Sadar, ante 7.220 espectadores.